På et toilet blev en lille dreng gang på gang voldtaget af voksen, som skulle følge ham i børnehave.

De fleste forældre kender nok den snert af ængstelse, der kan ramme, når et lille barn bliver overladt i andres varetægt.

Men de færreste kan nok i deres vildeste fantasi forestille sig den skæbne, som en fireårig dreng ifølge anklagemyndigheden har været udsat for.

Mandag indleder Retten i Glostrup en sag, som drejer sig om mindst 50 voldtægter af den lille dreng. Den tiltalte er en bekendt af familien, som havde til opgave at følge drengen til og fra børnehave.

Voldtægterne fandt sted tilbage i perioden fra oktober 2011 til samme måned året efter. De foregik på et offentligt toilet i Ishøj By Center i Ishøj syd for København.

Ifølge straffeloven er alle grovere seksuelle overgreb på børn under 12 år at regne som voldtægt. Også selv om der ikke anvendes vold eller trusler om vold.

Antagelsen er, at en voksen i kraft af sin psykiske og fysiske overlegenhed fremsætter en stiltiende trussel mod barnet. Derfor er det altid voldtægt.

Den bestemmelse gjaldt ikke i 2011, men overgrebene mod drengen er alligevel at regne som voldtægter efter de den gang gældende bestemmelser. For i forbindelse med de enkelte episoder truede manden den lille dreng.

Truslerne gik på, at manden ville "komme efter og tæve" drengens mor, storesøster og storebrødre, hvis han fortalte nogen om det.

Drengen skulle blandt andet tage mandens lem i munden, og manden tog også drengens lem i munden. Derudover blev drengen voldtaget analt, lyder det i anklageskriftet.

I anklageskriftet står der ikke noget om, hvilken straf manden ifølge anklagemyndigheden bør idømmes. Dog står der, at man muligvis vil gå efter en anden retsfølge end straf.

Det kan for eksempel være en forvaringsdom. Det er en indespærring af manden i et fængsel på ubestemt tid. Sådanne domme kan blandt andet komme på tale i sager om alvorlige seksuelle overgreb.

Det kan også betyde, at manden ikke er egnet til straf, for eksempel på grund af sindssyge eller mental retardering.

Hvad det nærmere dækker over, vil komme frem under retssagen, som kører over flere dage i december.

Efterforskningsleder Ole Nielsen har tidligere oplyst, at drengen er blevet videoafhørt. Denne video vil formentlig blive afspillet under sagen.

Da den 48-årige mand blev varetægtsfængslet tidligere i år, oplyste anklagemyndigheden, at manden nægter sig skyldig.

/ritzau/