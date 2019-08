En 65-årig mand fra Kolding er tiltalt for gentagne gange at have forgrebet sig seksuelt på sit barnebarn.

Pigen var blot ni år, da overgrebene mod hende begyndte.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i fra anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi.

Den 65-årige bedstefar er tiltalt for ved flere lejligheder blandt andet at have udført oralsex på pigen, ligesom han ifølge de tre separate tiltalepunkter også i flere tilfælde har ført fingre ind i hendes underliv, befølt hende samt tvunget hende til at massere hans lem med en hånd uden på tøjet.

De seksuelle overgreb har ifølge anklageskriftet i sagen stået på gennem cirka et år. Begyndende på et ikke nærmere angivet tidspunkt i sommeren 2018 og fortsat indtil den 1. juni i år.

På grund af pigens lave alder er bedstefaderen tiltalt efter straffelovens voldtægtsparagraf, da seksuelt overgreb mod et barn under 12 år juridisk er defineret som voldtægt.

Også selv om der er tale om andet seksuelt forhold end samleje.

Dét, at det er hans eget barnebarn, han er tiltalt for at have forgrebet sig på, er i sig selv en overtrædelse af straffeloven.

Ifølge anklageskriftet skal bedstefaderen, mens han forgreb sig på pigen, blandt andet have sagt til hende:

'Jeg ved jo godt, du kan lide det', 'Er det rart?' og 'Du har en lækker krop og en god numse' eller lignende.

Den 65-årige mand blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør først på sommeren og har siddet varetægtsfængslet siden.

Han skal for en domsmandsret ved Retten i Kolding i begyndelsen af september.