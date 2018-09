En mand fra Nordjylland skal fredag for retten, hvor han er tiltalt for flere seksuelle overgreb på sit barnebarn.

Det er ved Retten i Aalborg, at en 62-årig mand er tiltalt for at have begået en række seksuelle overgreb på sit bare syv år gamle barnebarn.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at manden angiveligt har haft andet seksuelt forhold en samleje med barnebarnet over to omgange på en adresse i Aalborg.

Første overgreb skete angiveligt på pigens syv års fødselsdag den 8. december 2017, mens andet overgreb tilsyneladende fandt sted syv måneder senere, 3. juli 2018.

I forbindelse med de to overgreb skulle bedstefaderen ifølge anklagemyndigheden have befølt barnebarnet omkring skeden med sin hånd, ligesom han også skulle have indført et massageapparat​ eller en lignende genstand.

Derudover formåede han ifølge anklagemyndigheden at få barnebarnet til at røre ved sit lem.

Sagen er sat til at begynde fredag og vil blive behandlet som en domsmandssag, hvilket også indikerer, at den 62-årige nægter sig skyldig.