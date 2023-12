Først skal han have puttet morfin i hendes vand. Uden hun vidste det. Og da hun var bedøvet, skal han have voldtaget hende.

Det er i hvert fald, hvad politiet mener, en 41-årig mand har gjort sig skyldig i en sommernat i år. Allerede den efterfølgende nat skal den 41-årige have begået en ny grum voldtægt mod en anden kvinde.

Hvordan han forholder sig til anklagerne, vides ikke. Hans forsvarer ønsker ikke at udtale sig forud for retssagen, som finder sted ved Retten i Glostrup senere i december.

Her er der sat to retsdage af til sagen, der drejer sig om tre mulige forbrydelser mod kvinder.

Den første skal være begået natten til 2. juli på en adresse på den københavnske vestegn.

Her skal den 41-årige have voldtaget en kvinde, der efter at være blevet bedøvet med morfin ikke kunne modsætte sig eller give samtykke.

Forinden skal han have afklædt og taget billeder af hende, hvilket har krænket hendes blufærdighed, lyder det i anklageskriftets andet forhold.

Sagens sidste forhold beskriver en voldtægt, der skal være fundet sted natten til 3. juli. Her skal offeret have været en kvinde, der sov efter at have drukket alkohol og derfor ikke kunne sætte sig imod eller give samtykke.

På et tidspunkt skal kvinden være vågnet, men alligevel fortsatte den 41-årige sit overgreb, lyder det.

I anklageskriftet har anklagemyndigheden taget forbehold for, at man vil gå efter en anden sanktion end straf. Det kan for eksempel være en behandlingsdom.

Går alt efter planen, falder der dom 12. december.

