En fransk kvinde er blevet anklaget for at holde sit barn til fange i sin egen bil samt nægte hende adgang til mad og pleje.

Det var en bilmekaniker, der opdagede pigen, der sad i bagagerummet i moderens bil.

Rosa Maria Da Cruz, moderen til den lille pige, var mandag for retten i den franske by Tulle.

Moderen er blandt andet anklaget for at have udøvet gentagen vold mod sit barn, hvilket har forårsaget pigen så meget skade, at hun ifølge det amerikanske medie ABC News er 'permanent invalid'. Pigen var også underernæret og var ikke udviklet mentalt som et normalt barn.

Moderen kan få en fængselsstraf på op til 20 år.

Rosa Maria Da Cruz skulle efter sigende have skjult sin graviditet for sin mand og deres tre andre børn. På den måde var hun den eneste, der kendte til den lille pige.

Pigen, der snart fylder syv år, er i dagpleje nu.

Pigen var to år, da hun blev opdaget af bilmekanikeren.