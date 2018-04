Onsdag starter retssagen mod en 27-årig mand, der blandt andet er tiltalt for drabsforsøg på tre personer.

København. Klokken er cirka 01.00 natten til 21. september 2017, da beboerne i området omkring hjørnet af Nørrebrogade og Heimdalsgade i København hører de første skud blive affyret.

De fem skud kommer fra en pistol, der er i hænderne på den dengang 26-årige mand, som er medlem af banden Loyal To Familia (LTF).

Pistolen er sigtet mod en 19-årig mand, der står ud for forretningen 10 Plus. Den 19-årige bliver ikke ramt, men det gør to forbipasserende cyklister kort efter.

Ifølge anklageskriftet var det sådan, skudepisoden startede.

En skudepisode, der har resulteret i, at det nu 27-årige bandemedlem er tiltalt i tre forhold om drabsforsøg og yderligere to forhold om at bringe andres liv i fare.

Retssagen mod manden starter onsdag i Københavns Byret. Den 27-årige har nægtet sig skyldig i anklagerne.

To af de fem skud mod den 19-årige endte i butikken bag ham.

Her befandt butikkens ekspedient - en midaldrende mand - sig. Han blev ikke ramt, men hans liv blev ifølge anklagemyndigheden bragt i fare.

Efter at de første fem skud var løsnet, blev pistolen vendt mod Elite Kiosk, der lå tæt på 10 Plus-forretningen.

Her affyrede han to skud. Projektilerne endte inde i butikken, men ramte ikke nogen.

Herfra blev skyderierne tilsyneladende mere tilfældige. For efter skuddene mod Elite Kiosk affyrede manden to skud mod en cyklist, der kørte forbi på Nørrebrogade. Også her missede han sit mål.

Herefter gik det pistolførende bandemedlem lidt ned ad Nørrebrogade, hvor han ud for Den Røde Plads løsnede to skud mod to cyklister. Det ene strejfede en mands venstre lår. Det andet skud ramte en 22-årig svensk kvinde i ballen. Begge overlevede.

Anklagemyndigheden mener, at skuddene blev affyret med det formål at starte en konflikt i bandemiljøet.

Det er dog ikke politiets opfattelse, at nogen af de personer, der blev skudt mod, havde tilknytning til banden Brothas, som LTF på daværende tidspunkt var i voldsom konflikt med.

Sagens anklager er Jens Povlsen. Han har før sagen ikke fastlagt, hvor høj en straf han mener, at det 27-årige bandemedlem bør få. Men da sagen bliver ført som en nævningesag, vil der blive nedlagt påstand om en fængselsstraf på minimum fire år.

/ritzau/