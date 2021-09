I mere end tre år blev to små børn tævet og voldtaget af deres far på forskellige asylcentre i Danmark.

Det vil være anklagemyndighedens påstand, når Retten i Roskilde tager hul på sagen inden længe.

Af anklageskriftet mod manden fremgår det, at volden og voldtægterne skulle være foregået i perioden fra 2015 og frem til oktober 2019.

Først på et asylcenter i Jylland og siden på et asylcenter på Sjælland.

Manden er tiltalt for i alt tre forhold, hvor det første vedrører vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og mishandling. Ifølge politiet skulle manden i ovenstående periode flere gange om måneden have udøvet vold mod sine to døtre ved at have slået med flad hånd og sparket dem samt slået dem med et bælte.

Derudover skulle han også have stukket begge piger med en nål på armene og den øverste del af brystkassen, ligesom han også skulle have slået den ene af pigerne med en glaslysestage i hovedet.

Manden, som er i 30erne, er desuden tiltalt for adskillige gange og i begyndelsen af perioden ugentligt at have udsat den ene af sine to døtre, der er under 12 år gammel, for voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, ligesom han også er tiltalt for at have voldtaget datteren ved samleje adskillige gange.

Ifølge anklageskriftet gennemførte manden voldtægterne af datteren ved vold eller trusler om vold, selvom hun både forsøgte at skubbe ham væk og råbte stop.

Det vides ikke, hvordan manden forholder sig til tiltalen, men da han blev fremstillet i grundlovsforhør i september 2019, nægtede han sig skyldig. Her var der imidlertid 'kun' rejst sigtelse for voldtægt af den ene datter.

Med sig have han i øvrigt en tolk, som måtte oversætte sigtelsen for ham.

Ved grundlovsforhøret var der lagt op til, at videoafhøringer af datteren skulle afspilles. Af den grund samt af hensyn til efterforskningens tidlige stadie valgte dommeren at lukke dørene.

Sagen mod manden bliver behandlet som en nævningesag, og anklagemyndigheden har således lagt op til mindst fire års fængsel.

Det har desuden nedlagt påstand om udvisning med et indrejseforbud gældende for bestandigt.

Manden er beskyttet af navneforbud, og B.T. kan således ikke komme nærmere ind på mandens identitet.