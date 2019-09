En mandlig pædagog ansat ved Regionspsykiatrien Randers er tiltalt for gentagne gange at have haft samleje og anden form for seksuel aktivitet med en af hospitalets indlagte patienter.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

De seksuelle aktiviteter mellem den ansatte pædagog, som er i sidste halvdel af 30’erne, og den psykiatriske patient fandt ifølge tiltalen i sagen sted gennem en seks måneder lang periode fra begyndelsen af november 2017 til begyndelsen af maj året efter.

Sagen bliver ført med domsmænd ved Retten i Randers torsdag.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Straffelovens paragraf 219, der handler om samleje mellem en ansat eller tilsynsførende og en psykiatrisk patient eller anbragt, som den pågældende er ansat til at tage vare på, har en strafferamme på op til fire års ubetinget fængsel.

Anklagemyndigheden vil gå efter at få den tiltalte mand idømt fængselsstraf.

Derudover vil anklageren forsøge at få frakendt den tiltalte retten til i en nærmere fastsat periode at kunne tage arbejde som pædagog.

Og i øvrigt frataget retten til at få ansættelse på institutioner, opholdssteder, hospitaler og lignende, hvor man beskæftiger sig med personer med psykiske handicap.

Hvis den mandlige pædagog bliver dømt for det, han er tiltalt for, vil han samtidig blive mødt med krav om erstatning til den forurettede patient.

Regionspsykiatrien Randers udreder og behandler patienter over 18 år med psykiatriske lidelser.

Det vil sige lidelser som for eksempel skizofreni, psykoser og svære depressioner.