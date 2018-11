Tiltalt for adskillige tilfælde af afpresning skulle fire unge mænd torsdag afgive forklaring for retten.

Med trusler på livet opsøgte og afpressede fire unge mænd i april i år to restaurationer samt en frisør i Taastrup til at betale 5000 kroner - i det ene tilfælde hver den 1. i måneden.

Sådan lød anklagemyndighedens påstand, da nævningesagen mod de fire unge mænd, der er i alderen 18 til 24 år, begyndte ved Retten i Glostrup torsdag.

Afpresningen af de to restaurationer og frisøren skulle angiveligt have fundet sted den 9., 10. og 11. april i år, hvor de fire mænd sammen opsøgte de tre steder.

Tip os Har du som butiksejer oplevet at blive afpresset? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Her truede de fire mænd angiveligt med, at det var deres område, at de havde en pistol, og at de ville brænde stederne ned, hvis ikke de 5.000 kroner blev betalt, ligesom de tiltalte det ene af stederne fortalte ejeren, at de vidste, at vedkommende havde kone og børn.

I den forbindelse skulle den ene af de fire tiltalte, en 24-årig mand, desuden have fortalt restauratøren, at han 'havde en kniv og ville slå restauratøren, hans kone og deres to børn ihjel', forklarede anklager Morten Frederiksen i retten torsdag.

De fire personer er tiltalt for i alt 21 forhold - dog er de ikke alle fire involveret i alle 21 forhold.

Delvist skyldige

De tiltalte erkender sig skyldige i en række forhold, der omhandler salg af hash, indbrud, våbenloven samt kørsel uden førerret, men forholdene, der vedrører afpresning og forsøg på røveri, nægter alle fire sig skyldige i.

I den forbindelse forklarede den 24-årige mand, der er tidligere medlem af bandegrupperingen Mongols, at han havde besøgt de pågældende steder den 9. april, fordi ejerne skyldte hans kammerat henholdsvis mellem 15.000 og 20.000 kroner samt mellem 30.000 og 40.000 kroner.

Dele af den forklaring stemte overens med den videoovervågning, som anklageren fremviste. Her kunne man se den 24-årige og de tre andre tiltalte besøge den ene af de to restaurationer.

Her havde den 24-årige 'en hyggelig samtale' med en af de ansatte foran restaurationen, mens de andre tiltalte stod få meter derfra.

»Jeg fortæller ham om pengene, og han siger selv, at jeg kan komme fredag, hvor han har nogle af pengene. Så giver vi hånd og aftaler at ses fredag,« forklarede den 24-årige, der tilføjede, at det også var nogenlunde sådan, det forløb hos den anden restauration få minutter senere.

Han afviste med andre ord, at han på nogen måde skulle have truet eller efterspurgt 5.000 kroner, som anklagemyndigheden hævder.

Den 24-årige, der i øvrigt var blevet løsladt fra en fængselsdom på to år samme dag, afviste ligeledes, at han skulle have truet ejeren af frisøren, men forklarede, at han blot havde taget en snak med ham på vegne af sin lillebror, der var blevet truet i butikken.

De tre andre tiltalte havde ligeledes mulighed for at aflægge forklaring torsdag. Det ønskede den ene imidlertid ikke, den anden ville kun besvare sin forsvarers spørgsmål, mens den tredje havde svært ved at huske den pågældende periode.

Der ventes at falde dom 14. december.