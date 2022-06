Lyt til artiklen

Under dæknavnet 'Jonas Hansen' kontaktede den 60-årige mand sin steddatter på nettet. Han begyndte at forføre hende. Sende hende sexlegetøj samt instrukser om, hvordan det skulle bruges.

Det hele kulminerede en aprildag i 2020, da de endte i samme seng.

Steddatteren var iført en maske, så hun ikke kunne se, hvem hun i virkeligheden havde samleje med. Hun troede, det var 'Jonas Hansen'. Men så faldt masken.

Ovenstående beskrivelser stammer fra det anklageskrift, der danner udgangspunktet for en uhyggelig retssag, der onsdag indledes ved Retten på Frederiksberg.

Tilsnigelse – ikke voldtægt Straffelovens paragraf 221 omhandler tilsnigelse – altså, at nogen på en falsk præmis tilsniger sig samleje med en person, der forveksler gerningsmanden med en anden. Selvom paragraffen ligesom voldtægtsparagraffen hører til under straffelovens kapitel om seksualforbrydelser, er der en væsentlig forskel. Samtykke. For mens voldtægtsloven siden januar 2021 har krævet, at begge parter skal give samtykke til samleje, hvis ikke det skal betragtes som voldtægt, ligger der i tilsnigelsesparagraffen, at der er givet samtykke. Paragraffen har siden lovændringen været under heftig debat.

Her indtager den i dag 62-årige stedfar anklagebænken. Tiltalt for at have tilsneget sig samleje med steddatteren, der dengang var bare 15 år.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, lyder det, at han fra slutningen af november 2019 og frem til april 2020 sendte steddatteren flere pakker med sexlegetøj.

Dernæst fulgte beskederne.

354 sms'er blev der sendt fra en mobil, han havde skaffet sig til lejligheden, lyder det i anklageskriftet. Og seks breve.

Heri lød angiveligt instrukser om, hvordan hun skulle bruge pakkernes indhold, og hvordan hun efterfølgende – mod betaling i gaver og kontanter – skulle sende billeder og videoer af seancerne videre.

Pigen troede, at materialet landede hos 'Jonas Hansen'.

Men i virkeligheden endte de mange billeder og videoer hos stedfaren, lyder det i anklageskriftets forhold, der omhandler besiddelse af børneporno.

Krænkelserne sluttede ifølge politiet først 3. april 2020.

Her havde den ældre mand ifølge anklagemyndigheden »tilsneget sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med steddatter, idet tiltalte udnyttede sin overlegenhed og udgav sig for at være 'Jonas Hansen'«.

Pigen var ifølge anklageskriftet iklædt en maske, der dækkede hele hendes ansigt, og fandt derfor først efterfølgende ud af, at 'Jonas Hansen' var et falskt navn.

At han ikke eksisterede, og at hun i virkeligheden lige havde været i seng med sin stedfar.

En stedfar, der ifølge anklageskriftet ikke alene narrede sin steddatter med den opfundne karakter, men som også installerede et kamera på hendes værelse. Uden hun vidste det.

Med det skulle han have fotograferet hende, mens hun var nøgen, og dermed krænket hendes blufærdighed.

Desuden lyder det i anklageskriftets sidste punkt, at stedfaren, som hun boede med, skulle have fotograferet hende, mens hun stod på hjemmets badeværelse i bar overkrop.

Til B.T. oplyser den tiltaltes forsvarer, at der fra hans klients side vil være tale om en delvis erkendelse. Derudover har forsvareren ikke yderligere for nuværende.

Sagen var for retten i juni sidste år, men blev altså udskudt.

I anklageskriftet lyder det, at anklagemyndigheden foruden frihedsstraf vil gå efter at få den i dag 62-årige mand idømt både besøgs-, opholds- og kontaktforbud.