En 14-årig dreng blev overfaldet med kniv på Bakken i foråret. Nu er der rejst tiltale mod en 16-årig.

Helsingør. En 16-årig dreng er blevet tiltalt for at have stukket en 14-årig med en kniv på Bakken i foråret.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse, som anklager drengen for grov vold.

Ved knivstikkeriet, der skete 14. maj i år, blev den 14-årige dreng ramt af tre knivstik i brystregionen og begge baller. Forinden var der opstået tumult mellem den 14-årige og en anden gruppen, og knivstikket var kulminationen.

Drengen overlevede.

Politiet har brugt mange ressourcer i efterforskningen, og der skulle blandt andet en efterlysning i medierne til, før politiet blev ledt på sporet.

Det har tidligere været fremme, at man mente, at der var flere end én gerningsmand bag overfaldet, men der er altså kun fundet grundlag for at rejse tiltale mod én person.

Straffesagen behandles ved Retten i Lyngby og ventes at begynde i november.

Det vides ikke, hvordan den 16-årige forholder sig til tiltalen.

/ritzau/