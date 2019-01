Otte dage efter, at formodede LTF'ere angreb rivaler uden held, blev et af de tiltænkte ofre dræbt i skyderi.

En gruppe ledende skikkelser i banden Brothas tog benene på nakken, da de 23. oktober 2017 blev angrebet på deres hjemmebane i Mjølnerparken i København. Men selv om de slap væk den dag, blev en af dem dræbt en uge efter.

Det fortæller anklagerne Thomas Hugger og Maja Schiøtz fredag i Retten på Frederiksberg, hvor 16 formodede medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF) er anklaget for at stå bag angrebet.

Den dræbte er Wari Khalif Yusuf. Han blev skudt og dræbt på Tagensvej ud for bebyggelsen Mjølnerparken den 30. oktober 2017. Her blev en byge af skud affyret mod tre mænd, og det kostede altså Yusuf livet.

Otte dage tidligere - sidst på eftermiddagen - ankom tre biler til Mjølnerparken. 10-12 maskerede mænd, bevæbnede med hamre, koben og knive løb ud og ind i Mjølnerparken.

Anklagemyndigheden mener, at det var folk fra Brothas' ærkefjender, banden LTF.

I Mjølnerparken stod Yusuf - efter anklagemyndighedens opfattelse udenfor med fire andre. De flygtede, da den maskerede gruppe ankom.

Angiveligt skulle de fem have været slået ihjel. I hvert fald har anklagemyndigheden rejst tiltale for forsøg på manddrab mod de 16 mænd, som er blevet anholdt i sagen.

De 16 er også tiltalt for at stå bag et groft overfald, som skete i minutterne efter episoden i Mjølnerparken. Her blev en 24-årig mand stukket adskillige gange med kniv og slået i hovedet med en hammer.

De 16 tiltalte i sagen nægter sig alle skyldige. Det oplyste deres forsvarsadvokater en efter en ved fredagens retsmøde, efter at Thomas Hugger havde læst anklageskriftet op.

Sagen skal behandles over 20 dage, og der forventes dom sidst i marts.

