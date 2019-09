Københavns Politi får igen et påbud fra Arbejdstilsynet. 75 anklagere skal have bedre forhold.

Politiet får et nyt påbud på grund af dårligt arbejdsmiljø for anklagere i Københavns Politi.

Arbejdstilsynet siger i en afgørelse, at der er risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed i tre advokaturer på Bellahøj.

Tidligere har Arbejdstilsynet givet påbud, som drejer sig om forholdene for anklagere, der arbejder med sager om tung, organiseret kriminalitet i Særlig Efterforskning Øst.

Den aktuelle sag skyldes stor arbejdsmængde og tidspres for de cirka 75 anklagere på Bellahøj. De beskæftiger sig med sager om vold, tyveri og andre forhold.

Tidligere har tillidsmanden sagt til Ritzau, at der på arbejdspladsen er "massive stress-symptomer".

- Medarbejderne har ondt i maven og søvnproblemer. Nogle fortæller, at de har svært ved at huske, og at de har svært ved at komme ned i gear efter arbejde, har Martin Dahl Fuglsang tidligere sagt.

Påbuddet fra Arbejdstilsynet handler om, at ledelsen skal sikre, at "stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed", hedder det i afgørelsen, som Ritzau har fået kopi af tirsdag.

