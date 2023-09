37-årige Dannie Lindse Christensen håndterede knap hundrede kilo amfetamin plus det løse, hvilket Retten i Horsens mandag kvitterede for med en dom på 14 års fængsel.

Det skriver politiets særlige National enhed For Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at kun få uger efter, at den 37-årige var blevet anholdt og sigtet, er der mandag faldet dom i sagen, der er kørt som en tilståelsessag.

Den dømte tilstod over for en dommer, at han over to omgange i sommeren og efteråret 2020 modtog sammenlagt 98 kg amfetamin på adresser i Østjylland.

Det er politiets vurdering, at det skete i forening med en 41-årig mand, der ifølge B.T.s oplysninger er del af Hells Angels.

Rockeren blev anholdt samme dag som Dannie Lindse Christensen.

Narkohandlen blev planlagt ved brug af krypteret kommunikation, som den dømte benyttede i forsøget på at skjule sin identitet gennem en anonymiseret profil på SKY ECC, der er en krypteret chat-tjeneste.

Den 37-årige blev desuden dømt for at have modtaget og videresolgt fem kilo kokain i juli 2023 på en adresse i Hvidovre.

I forbindelse med dommen siger Jacob Gents, specialanklager hos NSK:

»En solid efterforskning har afdækket handel med meget store mængder amfetamin samt kokain, og det er på den baggrund, at sagen allerede er afgjort. Jeg er godt tilfreds med, at retten har udmålt en lang fængselsstraf i overensstemmelse med anklagemyndighedens strafpåstand.«

