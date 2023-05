»Mit dna var på«.

En nu 29-årig mand fortalte i marts sidste år, at han havde afsat dna på den kniv, der i november 2016 dræbte den højgravide Louise Borglit i Elverparken i Herlev.

Det gjorde han i en hemmeligt aflyttet samtale i besøgsrummet i fængslet i Nørre Snede.

Her troede han, at han i dybeste fortrolighed snakkede med sin gamle cellekammerat Frank, der angiveligt selv havde to sager om kvindedrab på samvittigheden.

Men i virkeligheden var Frank en såkaldt infiltrator fra Politiets Efterretningstjeneste PET, som politiet havde indsat som et sidste forsøg på at få knækket den uløste drabsgåde fra 2016, som Københavns Vestegns Politi ikke havde kunnet få opklaret.

Under tidligere samtaler i Enner Mark Fængsel ved Horsens havde den nu tiltalte igen og igen fortalt Frank om drabet i Elverparken.

Han havde tydeligvis et stort kendskab til sagen, som politiet havde afhørt ham om flere gange. Men under de hidtidige samtaler med Frank havde han grinende fortalt, at det gjaldt om aldrig at fortælle til andre, hvis man eksempelvis havde slået et andet menneske ihjel.

Ved deres sidste samtale, hvor Frank angiveligt besøgte ham inden en længere ferietur til udlandet, syntes den nu tiltalte dog at være så tryg ved sin fængselsven, at han for alvor åbner op for fortroligheden.

Angiveligt fordi Frank selv havde »delt lidt ud« om sin egne kvindedrab:

»Jeg var nervøs de første to år, med det der dernede (i Elverparken, red.). Jeg er ikke nervøs nu. Jeg var blevet knaldet for lang tid (siden, red.)- og der er ikke sket noget,« siger den 29-årige blandt andet.

»Hvis de var fucking vågne, de der pikhoveder (politiet, red.), så havde de fundet kniven – det var de ikke.«

»Den er væk. Den er langt væk. Altså de fandt den aldrig. Mit dna var på,« siger den nu 29-årige direkte på den hemmeligt optagede samtale.

Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 29-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto Vis mere Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 29-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto

Ved tirsdagens retsmøde i byretten i Glostrup hævdede den tiltalte igen og igen, at der bare var tale om løs snak, som man ikke skulle tage det mindste alvorligt.

»Jeg gav ham bare det, som han gerne ville høre. Det var som et lille barn, der gerne ville have slik. Jeg fylder ham med lort. Det turde jeg, fordi jeg jo ikke har begået drabet,« forklarede han på anklagerens spørgsmål.

På den aflyttede samtale fortæller han også PET-agenten, at han i dagene efter drabet skilte sig af med gerningsvåbnet ved at lægge kniven i en affaldsspand på psykiatrisk afdeling, hvor han lod sig frivilligt indlægge.

Kniven er aldrig fundet trods et enormt eftersøgningsarbejde fra politiets side i årene efter drabet på Louise Borglit 4. november 2016.

32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik i 2016. Foto: Privatfoto Vis mere 32-årige Louise Borglit var syv måneder henne i sin graviditet, da hun blev myrdet med talrige knivstik i 2016. Foto: Privatfoto

Den nu 29-årige tiltalte har nægtet sig skyldig i drabet på den højgravide kvinde siden sin anholdelse i maj sidste år.

Da han blev anholdt, sad han allerede i fængsel, hvor han var i gang med at afsone en straf på otte års fængsel, som han fik i 2017 – altså efter drabet på Louise Borglit – for drabsforsøg på en tidligere kæreste.

Der ventes dom i nævningesagen i Glostrup i slutningen af juni måned.