»Han var så sød at snakke med. Det var, ligesom om at han krøb ind i mit hoved.«

Den ene modne enke efter den anden har nærmest givet politiet samstemmende forklaringer om den venlige og tillidsvækkende unge mand, de fik i telefonen kort efter at have mistet deres mand.

I nogle tilfælde udgav han sig for at være bedemanden, der lige havde en ekstra regning fra begravelsen eller for gravstenen.

I andre tilfælde lod bedrageren, som om han ringede fra det lokale skifteret, hvor der lige manglede betaling af eksempelvis en elregning, inden boet efter den afdøde ægtefælle kunne gøres endeligt op.

Nu har den 25-årige bedrager indrømmet sin storstilede svindel, der stod på gennem det meste af corona-året 2020.

Derfor er der lagt op til, at han kan få afviklet sin sag som en tilståelsessag i Københavns Byret i første halvdel af april.

Ifølge retsmødebegæringen, som B.T. har fået aktindsigt i, ventes enkesvindleren at kunne tilstå at have narret og snydt 56 ofre til at overføre sammenlagt godt 2,2 millioner kroner til konti, som han rådede over.

Samtidig har han ifølge sigtelsen forsøgt sig efter samme fremgangsmåde mod næsten 200 andre forurettede.

Ofrene har typisk lidt tab i på mellem 8.000 og 100.000 kroner.

»Det er en omfattende sag, hvor bilagene fylder seks flyttekasser med ringbind,« fortæller anklageren i den såkaldte bedemandssag – Stefan Kristensen – til B.T.

Gerningsmanden, der tidligere har haft legalt arbejde på et callcenter i København, har ifølge de narrede enker været ekstraordinært dygtig til at snakke i telefon og indgyde tillid.

Flere af kvinderne har givet udtryk for, at de nærmest følte sig hypnotiserede af hans manipulerende facon. Det var medvirkende til, at de tillidsfuldt lod sig besnakke og oplyste eksempelvis personnumre og adgangskoder til NemID til bedrageren.

Den unge svindler studerede flittigt dødsannoncer, inden han udgav sig for at være bedemand eller fra skifteretten, når han kontaktede enkerne efter de afdøde mænd. Arkivfoto. Foto: Signe Goldmann Vis mere Den unge svindler studerede flittigt dødsannoncer, inden han udgav sig for at være bedemand eller fra skifteretten, når han kontaktede enkerne efter de afdøde mænd. Arkivfoto. Foto: Signe Goldmann

»Han har ifølge de forurettede, der næsten uden undtagelse har været kvinder, været utrolig overbevisende. Han har ifølge dem virkelig været dygtig til at tale i telefon med fremmede mennesker, der lige havde været udsat for et stort livstraume,« tilføjer anklager Stefan Kristensen.

Omkring et halvt dusin af de forurettede i sagen var så højt oppe i årene, at de siden gerningstidspunktet i 2020 er afgået ved døden og derfor ikke kan vidne, når sagen snart skal for retten.

Angiveligt fandt han typisk frem til de mulige ofre ved at studere dødsannoncer og efterfølgende forberede sig grundigt på sin svindel ved eksempelvis at søge yderligere oplysninger om personerne i offentlige registre.

Gerningsmanden er allerede forud for tilståelsessagen bosiddende i Horserød Statsfængsel.

I det åbne fængsel er han ved at afsone den dom på tre års fængsel, som han i april sidste år fik i en stort set tilsvarende sag om telefonsvindel over for ældre for også over to millioner kroner.

En medsigtet, der i januar sidste år som blot 16-årig blev anholdt og sigtet i samme sag for medvirken til 40 tilfælde af bedrageri for knap 1,5 millioner kroner, får sin sag behandlet senere, da han ikke kan erkende sig skyldig.