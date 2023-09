Hele 17 års fængsel.

Det er torsdag blevet dommen til en 46-årig mand for smugle endda store mængde narkotika ind i landet.

»Med en ekstraordinært lang fængselsstraf er der sat en tyk streg under sagens alvor,« som specialanklager hos National enhed for Særlig Kriminalitet, Jacob Gents, konstaterer.

Der var tale om en tilståelsessag ved Retten i Aarhus.

Her erkendte den 46-årige mand, at han fra februar 2020 til marts 2021 stod bag at indsmugle i alt 148 kilo kokain samt 1.500 kilo hash.

Det skete fra Holland til Danmark – i hollandske lastbiler – hvorefter de forbudte stoffer primært blev solgt i Østjylland.

Et længerevarende efterforskningsarbejde førte til, at den 46-årige mand i marts i år blev varetægtsfængslet in absentia, altså uden at være i politiets varetægt.

Der gik dog kun kort tid, inden han efterfølgende blev anholdt i Holland.

»Den 46-årige bagmand har igennem en længere periode været en helt central skikkelse i Danmark i indsmuglingen af navnlig kokain, og han har gjort sig særdeles ihærdige forsøg på skjule kriminaliteten,« siger specialanklager Jacob Gents i en pressemeddelelse.

Yderligere ti andre personer er blevet anholdt i sagen. En af dem er tidligere blevet idømt 11 års fængsel.

I den 46-årigs ekstraordinært høje dom indgår en reststraf fra en tidligere dom for lignende kriminalitet.

Retten har samtidig konfiskeret udbytte for seks millioner kroner.