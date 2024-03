Retssagen mod Sanjay Shah står nu til at begynde 11. marts, da brites tilståelsessag er blevet flyttet.

Retssagen mod Sanjay Shah, der er tiltalt for milliardbedrageri med refusion af udbytteskat, er igen blevet udskudt.

Den skulle have været gået i gang 29. februar i Retten i Glostrup. Ved sin side skulle Shah have haft Anthony Mark Patterson, der er tiltalt for medvirken til Shahs bedrageri.

Men i sidste uge kom det frem, at Patterson vil tilstå, og det har ført til, at der igen har skullet laves kalendergymnastik.

Pattersons tilståelsessag var først sat til at skulle behandles i retten 26. februar. Men den er nu blevet flyttet til 29. februar og 1. marts.

Starten på retssagen mod Sanjay Shah er derfor flyttet til 11. marts.

Kåre Pihlmann, der er en af Sanjay Shahs to forsvarsadvokater, retter i forbindelse med datoændringerne en kritik af Retten i Glostrup.

Pihlmann og hans medforsvarer, Mikael Skjødt, måtte lave et kæreskrift til Østre Landsret for at få datoerne for Anthony Mark Pattersons tilståelsessag ændret, så de kunne være til stede.

- Vi skrev til retten, at de skulle huske, at vi skulle med indover, fordi vi selvfølgelig gerne vil deltage, og vi er forhindret 26. februar, siger Kåre Pihlmann.

- Retten ville dog fastholde retsmødet 26. februar, uagtet at vi ikke kan. På det område er der en ret klar retspraksis, der siger, at byretten er forpligtet til at udvise betydelige bestræbelser for at sikre, at alle kan være med, og her havde de intet gjort.

- Først efter at Retten i Glostrup havde modtaget vores kæreskrift til landsretten, blev vi inddraget i processen med at finde en dato.

- Så nu skal det foregå på datoer, hvor vi godt kan. Men vi er lidt uforstående over for, at man - især i en sag som den her - ligefrem kan glemme at inddrage os i en så central proces.

I en skriftlig udtalelse siger Retten i Glostrup, at det var "en klar fejl", at Sanjay Shahs forsvarere ikke blev inddraget i berammelsen af Anthony Mark Pattersons tilståelsessag.

- Retten skulle med kort varsel finde en hel retsdag, hvor retten kunne stille en dommer til rådighed, og hvor både anklagemyndigheden og forsvarerne for den tiltalte (Patterson, red.) kunne møde. Det kunne lade sig gøre 26. februar.

- Ved en fejl inddrog retten ikke den anden tiltaltes (Shah, red.) forsvarere i berammelsen. Da retten fik en skriftlig henvendelse fra forsvarerne - i form af et kæreskrift - besluttede retten at ændre berammelsen, således at starten på domsmandssagen (retssagen mod Shah, red.) i stedet blev udsat, skriver Retten i Glostrup.

Kåre Pihlmann er endnu ikke sikker på, hvad Anthony Mark Pattersons tilståelse vil få af betydning for Sanjay Shah-sagen.

- Nu skal vi jo høre, hvad Patterson har tænkt sig at tilstå. Og vi skal høre hans nærmere forklaring, siger Pihlmann.

- Den er der jo sat to dage af til, så jeg går ud fra, vi kommer lidt rundt i hjørnerne. Derefter kan vi så vurdere, om det får en betydning for den sag, der så er tilbage. Det er vanskeligt at sige noget om på nuværende tidspunkt.

