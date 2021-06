En 31-årig politibetjent er hårdt kvæstet, efter han fredag blev påkørt af en bilist på flugt fra politiet.

Det har rystet hans kolleger, fortæller formanden for de østjyske politifolk, Anita Frank, til DR.

Hun har været i kontakt med flere af betjentene, som er påvirket, efter deres kollega kom til skade.

Betjenten har fået flere hjerneblødninger, sammenklapning af begge sine lunger og flere andre indre og ydre kvæstelser. Han blev hasteindlagt efter ulykken og er blevet opereret i hjernen.

»Det er tungt lige nu. Alle har nogle svære dage, når sådan noget sker. Det er jo en svær og uvirkelig situation,« siger Anita Frank og tilføjer:

»For kollegerne er det mere end en ’almindelig’ alvorlig hændelse, for de bliver følelsesmæssigt påvirket i en anden grad end vanligt, fordi det handler om en kollega og god ven, som de kender rigtigt godt,« siger hun til DR.

Betjenten blev påkørt fredag aften i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj fredag aften, da han var i færd med at lægge stop sticks (en slags pigge, red.) ud på vejen for at stoppe en bilist, der var på flugt fra politiet.

Bilisten, en 20-årig mand, er efterfølgende blevet anholdt i sagen.

Efter påkørslen blev der så godt som muligt taget hånd om de involverede politibetjente.

Først med en taktisk debriefing, hvor de involverede gennemgår hændelsen med en leder, og i dagene efter med en psykologisk debriefing med en af politiets psykologer.

Rigspolitiet fortalte i maj, at Politiets Psykologtjeneste skal udvides fra 14 til 21 psykologer. Det skal blandt andet give mulighed for flere psykologiske debriefinger og en landsdækkende døgnvagt med politiets egne psykologer.

Gerningsmanden er foreløbig varetægtsfængslet i fire uger.