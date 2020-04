Bannere med lykønskninger til Adolf Hitler har mandag hængt på motorvejsbroer flere steder i landet.

Det er sket på samme dato, som den tyske diktator ville have haft fødselsdag.

‘Tillykke med dagen, Adolf,’ stod der således på bannerne, som fik bilister i flere politikredse til at fange deres respektive telefoner for at advisere ordensmagten.

Nordsjællands Politi bekræfter anmeldelser af et banner på Hillerødmotorvejen ved Farum, mens Vestegnens Politi bekræfter at et banner var hængt op på Motorring 4 ved Albertslund i retning mod Ishøj.

Bannerne lader til at være hængt op natten til mandag i ly af mørket. Anmeldelserne fra borgerne nåede politiet tidlig mandag morgen.

I Sønderjylland blev to bannere hængt op ad to omgange på motorvejsbroen ved afkørsel 69 Haderslev på den Syd Sønderjyske Motorvej.

Første gang tidligt søndag aften og anden gang omkring midnat, oplyser Sydjyllands politi

En patrulje måtte således køre ud to gange for at pille bannerne, der ønskede demagogen tillykke, ned.

Det er dog ikke gratulationen af den nazistiske forbryder mod menneskeheden, der har gjort bannerne til en sag for politiet.

Det er i sig selv forbudt at hænge noget op på motorvejsbroer, af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Derfor blev de skændige stykker stof fjernet hurtigst muligt med hjemmel i færdselsloven.

Bannerne er underskrevet ‘Nordfront’ - en nynazistisk organisation - der med hagekors bekender sig til den forbryderiske ideologi, der under Hitler-regimet førte til Anden Verdenskrig og de medfølgende lidelser og ødelæggelser, der ramte millioner og atter millioner af mennesker.

På Nordfronts hjemmeside fremgår der billeder af bannerne samt billeder af ophængte plakater fra dagens aktivisme.

Organisationen, der kalder sig ‘Den Nordiske Modstandsbevægelse, blev landskendt i efteråret 2019, da 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers blev skændet ved at blive overmalet med grøn maling.

Én af to sigtede i hærværkssagen er den såkaldte redeleder Jacob Vullum Andersen.

B.T. har forgæves kontaktet Nordfront for en kommentar til denne artikel.