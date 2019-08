Fyns Politi har valgt at sigte en tillidsmand for de ansatte på det tyske togselskab DB Cargos terminal i Høje Taastrup.

Man mener, at han har forsøgt at skjule beviser i sagen om den tragiske ulykke på Storebælt i januar, hvor otte personer mistede livet.

Det bliver bekræftet af den sigtede tillidsmands advokat, Torben Koch, til B.T.

»Han er blevet sigtet for det, som i jurasproget bliver kaldt for bevisforvanskning,« forklarer Torben Koch.

Ifølge advokaten skyldes det, at tillidsmanden har fjernet et navn fra en vognliste, hvorpå navnene på medarbejderne, som kontrollerer togene, står.

Men ifølge Torben Koch er navnet, der bliver fjernet, en kollega, som har tjekket togene før nytår, og da ulykken sker den 2. januar, mener man, at det er uaktuelt.

»Jeg mener, at det er tæt på at være absurd, at man har sigtet ham. Det, man siger, er, at han gjort noget strafbart med vilje,« siger Torben Koch.

»Vi mener, at det er usandt, og derfor nægter han sig også skyldig,« forklarer advokaten.

Ifølge straffelovens §125, stk. 2 straffes den, der ‘tilintetgør, forvansker eller bortskaffer genstande af betydning for en offentlig undersøgelse eller udsletter en forbrydelses spor.’

Strafferammen er mellem en bøde og fængsel i op til to år.

Ulykken skete tidligt om morgenen den 2. januar, hvor en løsrevet sættevogn ramte et IC4-tog på lavbroen på Storebælt ikke langt fra Nyborg.

Det var en sættevogn på den forreste lommevogn, som rev sig løs og ramte det modkørende passagertog. Otte mennesker mistede livet, mens 16 mennesker blev kvæstet.

»Navnet, han fjernede, havde set på toget før nytår og spiller derfor ikke ikke en rolle den pågældende morgen den 2. januar, hvor toget blev efterset af en anden person,« forklarer Torben Koch.

Havarikommissionen har undersøgt ulykken, og har fastslået, at det var en blanding af kraftig vind på dagen og en utilstrækkelig låsemekanisme, som var skyld i ulykken.

»Traileren havde helt eller delvist forladt sit leje på godsvognen og var ovre i det andet spor lige inden kollisionstidspunktet,« lød det fra Bo Haaning, der er souschef ved Havarikommission, tilbage i marts.

I samme undersøgelse konstaterer man også, at der var andre vogne på godstoget, som ikke var låst.