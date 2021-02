Tre rockere er tiltalt for drab på en 18-årig mand. De risikerer at blive idømt fængsel på livstid.

Interessen for at overvære et retsmøde, hvor tre mænd er tiltalt for et bandedrab, var større, end Retten i Holbæk torsdag kunne imødekomme.

På grund af coronasituationen er der nemlig begrænsning på, hvor mange der må være i retssalen, og hvor tæt folk må sidde. Derfor blev flere end 20 personer afvist.

Sagen handler om drabet på den 18-årige Zobair Saidi, der 28. april 2019 blev skudt og dræbt i Ladegårdsparken i Holbæk. Tre mænd er tiltalt, og de risikerer at blive idømt fængsel på livstid, hvis de bliver dømt.

De tre har ifølge politiet tilknytning til rockergruppen Bandidos. En af dem har sågar haft en ledende rolle i gruppen. Zobair Saidi tilhørte ifølge politiet en lokal gruppering kaldet Vang-gruppen.

Fordi drabet efter anklagemyndighedens opfattelse er sket som led i en bandekonflikt, så skal straffen skærpes betydeligt, og det er derfor sandsynligt, at en eventuel straf for manddrab vil lyde på fængsel på livstid.

En mand er allerede dømt i sagen. Mikkel Falck Nielsen fik i september 12 års fængsel. Han blev dømt for medvirken til drab, idet han lokkede Zobair Saidi hen til sin lejlighed i Ladegårdsparken.

Saidi blev lokket med hash. Det skulle kastes ud af et vindue, hvor Saidi skulle modtage det.

Udenfor befandt sig en bevæbnet mand, som med fem skud dræbte Saidi. Anklagemyndigheden mener, at denne mand var identisk med en af de tiltalte rockere, og at han handlede i forening med to andre.

To dage inden drabet var det faktisk meningen, at Saidi skulle have været slået ihjel, lyder det i anklageskriftet. Men planen slog fejl. En kvinde, som er idømt et års fængsel i sagen, kom til at kaste hashen ud af et forkert vindue.

En række unge mænd - antageligt med tilhørsforhold til Bandidos - var torsdag formiddag troppet op i Retten i Holbæk, hvor de tre rockere var tiltalt.

Men ud over dommere, nævninger, advokater, politifolk, fængselsbetjente og rettens personale var der kun seks ledige pladser i retssalen, som ellers er Retten i Holbæks største.

Tre af dem var reserveret til pressen, og dermed var der altså kun plads til tre tilhørere. Heller ikke alle fremmødte journalister kunne få plads i retten.

Retssagen er planlagt til at skulle strække sig over 11 dage, som ligger spredt ud over de kommende måneder. Der ventes at falde dom i sagen 12. maj.

/ritzau/