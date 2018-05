Tilsyneladende blev ingen ramt i skyderi i Stenlille. Flere har været anholdt, men alle er løsladt igen.

Næstved. En skudepisode i Stenlille ved Sorø mandag aften opstod angiveligt efter et tilfældigt møde mellem personer fra to forskellige bandegrupperinger.

- Blandt de personer er der i forvejen et personligt misforhold. Umiddelbart vurderer vi, at det er baggrunden for, at der så opstår en skudepisode, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det var mandag aften klokken 20.16, at politiet modtog en anmeldelse om, at der skulle være affyret tre-fire skud på Stationsvej.

Efter alt at dømme er ingen blevet ramt af skuddene.

Kim Kliver fortæller, at politiet mandag aften og natten til tirsdag har arbejdet på at klarlægge forløbet.

- Vi har foretaget tekniske undersøgelser, afhørt en række personer, og vi har ransaget. Vi har også haft anholdte personer til afhøring, men de er løsladt igen, siger politiinspektøren.

Han ønsker ikke at røbe, hvilke bandegrupperinger der er tale om.

Der er heller ikke oplysninger om, hvorvidt ét eller flere våben har været i brug, eller om hvor mange personer der var involveret i sammenstødet.

