En helt tilfældig mand blev tidligt tirsdag aften offer for et skyderi på den københavnske vestegn. Heldigvis meldes han uden for livsfare.

En 27-årig mand blev omkring klokken halv seks tirsdag aften ramt af skud i Albertslund på den københavnske vestegn og kørt på hospitalet. Det er tredje dag i træk, at der er skud i forstaden vest for København.

»Klokken 17.35 får vi en anmeldelse om et skyderi. En person skyder mod en bil og afgiver i hvert fald tre skud.«

Det siger vagtchef ved Vestegnens Politi, Peter Grønbæk til BT.

Gerningsmanden hoppede derefter ind i en sølvfarvet bil, som kørte fra stedet i nordlig retning.

En mand, som stod på fortovet i nærheden, blev et tilfældigt offer for skudsalven. Han blev ramt i benet og kørt til behandling på Rigshospitalets Traumeafdeling.

Politiet har endnu ikke flere oplysninger om hans identitet.

I begyndelsen var det uvist, hvor hårdt den ramte mand var såret, men omkring klokken 20 meldte Vestegnens Politiet, at der ikke er tale om livstruende skader.

»Den ramte person har ikke pådraget sig livstruende skader,« siger Peter Grønbæk, som også oplyser, at politiet stadig arbejder på stedet.

Det er tredje dag i træk, at der er skyderi i Albertslund. Både natten til mandag og natten til tirsdag blev der skud mod et hus på Tranehusene 4. De to gange blev ingen mennesker dog ramt.

Skudepisoden tirsdag aften fandt sted omkring Damgårdsvej og Roskildevej, og begge veje er i skrivende stund spærret.

»Vi arbejder i krydset derude både med hunde og efterforskere for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag,« siger vagtchefen.

Han kan endnu ikke sige noget om, hvorvidt den nye skudepisode har sammenhæng med de to foregående.

Tidligere tirsdag efterlyste Vestegnens Politi vidner til de to natlige skyderier.

Politiet mener ikke, at skyderierne har relation til bandekonflikten at gøre.