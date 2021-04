Seks patronhylstre er blevet fundet i vejkryds, efter at der onsdag eftermiddag blev skudt over vognbaner.

En tilfældig kvinde kom heldigvis ikke noget til, da bilen, hun kørte i onsdag eftermiddag, blev ramt af skud i Aarhus.

Bilen blev ramt i skærmkassen over venstre baghjul, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag.

Politiet rykkede onsdag klokken 16.25 ud til et kryds mellem Silkeborgvej og Vestre Ringgade efter anmeldelser om skud. I alt blev der fundet seks patronhylstre på stedet.

To mørkklædte mænd på scooter er efterfølgende blevet efterlyst, men torsdag formiddag er der fortsat ingen anholdte i sagen. Dog mener politiet, at der formentlig er tale om et skyderi med tråde til en konflikt i et kriminelt miljø.

- Det er jo helt uacceptabelt, at der bliver skudt hen over en stærkt trafikeret vej, og vi tager den her sag meget alvorligt og efterforsker den intensivt, udtaler vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Lennart Glerup.

- Vores klare formodning er, at motivet til skudepisoden skal findes i en intern konflikt i det kriminelle miljø, og vi er overbeviste om, at gerningsmændene havde et helt bestemt mål, de ville ramme, siger han videre i pressemeddelelsen.

Ifølge vidner blev flere skud affyret hen over vognbanerne. Indtil videre er det præcise mål for skyderiet ikke blevet klarlagt, men det arbejder efterforskerne på at finde ud af.

Hverken kvinden i bilen eller andre personer menes at være blevet ramt af kugler.

De to efterlyste mænd kørte væk fra stedet på en sort PGO-scooter uden nummerplader. Politiet hører gerne fra vidner, der har set denne eller andet med relation til sagen.

- Vi har allerede afhørt en lang række vidner, der var på stedet, men vi hører gerne fra andre, som måske har set scooteren køre rundt et andet sted i Aarhus enten før eller efter selve skudepisoden, siger Lennart Glerup.

Politiet kan kontaktes på 1-1-4.

/ritzau/