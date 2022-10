Lyt til artiklen

Københavns Politi undersøger i øjeblikket en anmeldelse om, at en mand skulle være set i et S-tog med 'en gevær-lignende genstand'.

»Han er stået af på Hellerup St., hvor vi er til stede for at finde manden og få klarhed over, hvilken genstand der er tale om.«

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Politiet oplyser samtidig, at man vil sende en opdatering ud, når man ved mere om sagen.

Meldingen fra Københavns Politi kommer i kølvandet på, at Nordsjællands Politi tidligere mandag oplyste, at man var rykket ud til Hellerup Station:

»Vi er til stede ved Hellerup Station, hvor vi undersøger et mistænkeligt forhold,« lød det.

Til TV 2 oplyste politiet efterfølgende, at man var massivt til stede som følge af en anmeldelse.

Kort før klokken 10.40 lød det fra Nordsjællands Politi, at de videre undersøgelser 'er overgået til Københavns Politi':

»Ikke yderligere herfra,« oplyste førstnævnte politikreds kortfattet på Twitter.

VED DU NOGET OM SAGEN? SÅ SKRIV TIL B.T. PÅ 1929@BT.DK.

B.T. følger sagen.