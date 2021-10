Flaget er på halv, og et banner med ordene 'Hvil i fred lillemand' pryder søndag formiddag indgangen til Hørsholm hallen.

En seksårig dreng mistede lørdag livet under en tragisk ulykke til et floorball-arrangement.

Drengen blev fundet livløs i en hoppeborg, cirka en time efter han var meldt savnet. Det skriver Nordsjællands Politi søndag på Twitter.

Dagen efter det tragiske dødsfald er der ude foran hallen fyldt med blomster og lys.

Der er søndag formiddag tændt lys ved ulykkesstedet. Foto: Jonas Krøner/Byrd

»Vi er dybt berørte af situationen og forsøger lige nu vores bedste for at være der for hinanden,« fortæller Stephan Grey, formand i Rungsted-Hørsholm Floorball Klubs bestyrelse til B.T.

Han henviser til politiet og kommunen for yderligere information i sagen.

Lørdag klokken 13.59 blev den seksårige dreng meldt savnet under et floorball-arrangement.

Klokken 15.00 fandt politiet drengen livløs. Hans liv stod ikke til at redde.

Banner, blomster og lys er sat ved Hørsholmhallen til minde om den seksårige. Foto: Jonas Krøner/Byrd

Nordsjællands Politi har bekræftet, at de betragter dødsfaldet som en tragisk ulykke.

Indtil hændselsforløbet er undersøgt og ligsynet er afholdt, ønsker de ikke at udtale sig yderligere.

