Fredag fortsætter retssagen mod TikTok-manden. Her skal en af de første mindreårige ofre afhøres.

»Godt så ingen voldtægt?«

Stod der blandt andet i en af de beskeder, som den 30-årige tiltalte havde taget screenshots af fra samtaler på Snapchat og gemt på sin telefon.

Beskederne blev vist frem i retten onsdag, da anklager Anders Larsson afhørte den 30-årige Mikkel, der er bedre kendt som TikTok-manden.

Særligt datoen for billederne fandt anklageren lidt pudsig.

I alt er TikTok-manden tiltalt for 36 forhold, hvor 17 af dem drejer sig om voldtægter af kvinder og mindreårige.

De mange screenshots af beskeder, som politiet fandt på den tiltaltes telefon, var alle gemt på hans iPhone få dage før, at han blev anholdt – hvilket anklageren gerne ville have en forklaring på.

»Jeg sørger altid for at sikre mig, at de ikke er for unge. Jeg har mange flere af dem der,« lød svaret hurtigt fra 30-årige mand.

Hvorfor de tilfældigvis var dateret den samme dag, kunne han ikke huske, da anklageren påpegede, at det var lidt pudsigt lige inden hans anholdelse.

Anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, fortæller en lidt anden historie.

For ifølge politiet har TikTok-manden gentagne gange enten voldtaget eller krænket mindreårige piger. En dom fra 2021 viser også, at han både voldtog og udsatte fem mindreårige piger for seksuelle overgreb.

I sagen er der fortsat nedlagt navneforbud, men dommeren gav lov til, at pressen kunne omtale den tiltalte som Mikkel eller TikTok-manden.

Fredag skal de to første ofre i sagen afgive forklaring.

Begge var mindreårige, da de mødte Mikkel, som den 30-årige tiltalte mand hedder.

Den ene pige blev ifølge politiet opfattelse udsat for en voldtægt ved et andet seksuelt forhold end samleje, da hun besøgte TikTok-manden i en lejlighed i Kolding i 2011.

Her skulle han angiveligt have tvunget forurettede til at blive i lejligheden, selvom hun ønskede at forlade stedet, da han skulle have kysset hende. I stedet blev hun ifølge politiet trukket ind i en lejligheden og voldtaget, selvom hun sagde stop flere gange.

TikTok-manden nægter sig skyldig. Han fortalte i retten, at han var udsat for et komplot:

»De er ude på at ødelægge mig.«

Fredag skal kvinden, der oprettede Facebook-gruppen 'Mikkels Ofre' også afgive forklaring. Hun har sammen med en anden kvinde samlet hundrede kvinder og piger, der alle angiveligt har været i kløerne på TikTok-manden.

Det er fra den gruppe, at denne sags 26 ofre stammer.

Der er i alt afsat 31 retsdage i Københavns Byret i sagen, men det forventes, at 25 er nok, hvor der forventeligt falder dom i midten af maj måned.

B.T. følger sagen fredag i Københavns Byret.

