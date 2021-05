Anklager i byretten har sigtet en 29-årig mand for syv forhold - om blandt andet voldtægt og krænkelser.

En 29-årig mand - kendt som TikTok-manden - sigtes for syv forskellige forhold - to voldtægter, to tilfælde af blufærdighedskrænkelse, to forsøg på ulovlig tvang samt et forsøg på voldtægt.

Det er kommet frem i et grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor anklageren har læst sigtelsen op.

Den 29-årige mand blev onsdag morgen ført ind i Dommervagten i Københavns Byret. Med runde briller og en sort Moncler-jakke satte han sig på plads.

Manden har fået nedlagt et navneforbud, men dommeren fortalte, at han godt kan blive omtalt som TikTok-manden, som han er kendt som i medierne.

I grundlovsforhøret ventes anklageren at kræve manden varetægtsfængslet, men dørene er blevet lukket, så det ikke bliver muligt at høre nærmere om beviserne, eller hvad han eventuelt forklarer.

Da manden blev ført ind, skulle han først have mulighed for at tale med sin forsvarer. Derfor oplyste forsvareren ikke umiddelbart, hvordan han forholder sig til sigtelserne.

Han blev anholdt tirsdag morgen, efter at en større gruppe kvinder for to uger siden indgav en samlet anmeldelse mod ham. Tirsdag oplyste politiet, at anmeldelsen handlede om voldtægt, seksuelle overgreb og andre krænkelser.

Politiet oplyste samtidig, at der fortsat venter en omfattende efterforskning i forlængelse af de mange anmeldelser, og at flere sigtelser kan følge.

Tv-stationen Discovery arbejder på en dokumentar om sagen med titlen "F**k ikke med piger". Ifølge tv-stationen står op mod 60 kvinder og piger bag anmeldelsen.

Flere af sagerne er dog forældede, og det er uvist, hvor mange kvinder manden er sigtet for at have krænket og voldtaget.

Manden har også været genstand for en podcastserie i Radio Loud, hvor han beskyldes for krænkelser af kvinder og unge piger på sociale medier. I serien siger han selv, at han er uskyldig.

/ritzau/