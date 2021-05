En 29-årig mand er blevet sigtet for i alt syv forhold, som alle vedrører voldtægt, blufærdighedskrænkelse og ulovlig tvang.

Det er netop kommet frem under et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Af sigtelsen fremgår det, at manden, som i medier er blevet omtalt som 'TikTok-manden', ifølge politiet skulle have stået bag to voldtægter, et forsøg på voldtægt, to tilfælde af blufærdighedskrænkelse samt to forsøg på ulovlig tvang.

Han nægter sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig onsdag.

Den ene af de to voldtægter skete ifølge politiet ved et busstoppested i Jægerspris i maj 2020, hvor han med trusler om vold tvang sig til samleje. Den anden af de to voldtægter skete i forstaden Søborg, hvor han »uden samtykke« havde samleje med en kvinde.

Samtidig er han sigtet for at have forsøgt at voldtage en pige. Et hændelse, som ligeledes fandt sted i Søborg.

Derudover skulle manden via Snapchat have forsøgt at afpresse en pige til at mødes med ham. Ifølge politiet truet han med at »sende nogen« efter hende, hvis ikke hun mødtes med ham. Hertil har angivet en pige til at have sex med ham ved at true med at dele hendes sugardating-profil med hendes arbejdsplads.

Politiet mener videre, at manden har krænket blufærdigheden hos to piger ved at have befølt dem flere intime steder på kroppen.

Dommeren besluttede onsdag, at den 29-årige skal beskyttes af et navneforbud, men gjorde det samtidig klart, at han gerne må omtales som TikTok-manden, som han er kendt som i medierne.

Manden blev anholdt tirsdag, efter at en større gruppe kvinder for to uger siden indgav en samlet anmeldelse af den 29-årige for voldtægt, seksuelle overgreb og andre krænkelser.

Opdateres...