En tigger fra Litauen er onsdag blevet idømt fængsel i en principiel sag i Højesteret.

Manden havde ved indgangen til Københavns Hovedbanegård rakt et papkrus frem mod folk, der kom forbi.

Og det var altså ulovligt, fastslog først byretten, så landsretten, og onsdag også Højesteret.

Straffen skyldes, at den litauiske mand tidligere er blevet dømt for at tigge på særlige steder, ligesom han havde overtrådt et forbud mod at rejse ind i Danmark.

I sagen har domstolen kigget nærmere på en skærpelse af straffeloven, som Folketinget vedtog i 2017 for at imødegå især østeuropæiske tiggere.

Hvis man tigger ved stationer, på gågader, ved supermarkeder og i den offentlige transport vanker der ubetinget fængsel i 14 dage.

Andre steder skal politiet først udstede en advarsel, hvorefter der senere kan gives en straf på fængsel i syv dage.

En lignende sag fra Schweiz blev sidste år behandlet ved Menneskerettighedsdomstolen, der fastslog, at Schweiz havde krænket en tiggende kvindes rettigheder.

Roma-kvinden havde fået en bøde på 500 schweizerfranc for at tigge i Genève. Da hun ikke kunne betale, blev hun sendt i fængsel i fem dage.

Ved at sende kvinden i fængsel krænkede man dog hendes ret til at leve værdigt samt respekten for hendes privatliv, lød det klart og tydeligt fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sidste år.

Baggrunden for afgørelsen skulle findes i, at kvinden både var analfabet, ekstremt fattig og arbejdsløs.

Hun var i så åbenlyst en sårbar situation, at tiggeri var en nødvendighed for hendes overlevelse, lød det.

Det er blandt andet med henvisning til menneskerettighederne, den nu dømte mand og hans forsvarer helt ekstraordinært fik lov til at tage sagen helt til Højesteret.

Og også fordi den litauiske mands forsvarer undervejs har henvist til borgeres ret til at ytre sig. Et forbud mod at bede andre om penge – altså at tigge – kunne derfor være i strid med ytringsfriheden, lyder argumentet.

Den betragtning har højesterets dommere dog ikke været enige i.

Og straffen på 60 dages ubetinget fængsel er altså onsdag blevet stadfæstet.