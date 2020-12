Retten i Helsingør har idømt en tidligere Velux-chef to års fængsel i spionagesag. Sagen mod en anden afvises.

En tidligere chef i Velux idømmes to års fængsel for industrispionage mod Velux, mens sagen mod en tiltalt tysk erhvervsmand afvises.

Det har Retten i Helsingør afgjort i en dom afsagt tirsdag.

Den tidligere chef i Velux er dømt for at forsøge at sælge hemmeligheder om Velux til rivalen Fakro. Begge firmaer er blandt de førende på markedet for ovenlysvindue.

Ifølge anklagemyndigheden var det en tysk erhvervsmand, som skulle forsøge at sælge oplysningerne for den tidligere Velux-chef. Men erhvervsmandens sag afviser Retten i Helsingør.

Det skyldes, at der ikke er dansk straffemyndighed i forhold til de handlinger, som han har foretaget. Han er tysk statsborger og bor i Tyskland.

- Der er under bevisførelsen ikke fremkommet oplysninger om, at han (navn fjernet, red.) forlod Tyskland i forbindelse med sin deltagelse i forholdet, skriver retten.

Den tidligere Velux-chef er desuden dømt for at have optaget et fortroligt møde i koncernen. Men han frifindes for en anklage om bedrageri.

Begge har nægtet sig skyldige i retten.

De to tiltalte er fortsat beskyttet af et navneforbud, der forhindrer pressen i nærmere at beskrive de to og chefens stilling i Velux.

Navneforbuddet er udstrakt til at gælde til, at en eventuel ankesag er afgjort, eller at ankefristen er udløbet.

/ritzau/