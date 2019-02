Efter tre års efterforskning rejser politiet tiltale mod tidligere Velux-chef for industrispionage.

Nordsjællands Politi har rejst tiltale mod en tidligere chef i vindueskoncernen Velux for industrispionage.

Det oplyser mandens forsvarer, Jan Aarup, til erhvervsmediet Finans.

Han er tiltalt for at have skaffet sig uretmæssig adgang til forretningshemmeligheder og for at have forsøgt at overdrage oplysningerne til Velux' konkurrenter.

Derudover er han tiltalt for at have brugt et firmakreditkort til private indkøb. Han risikerer en fængselsdom på op til seks år.

Ifølge Jan Aarup er yderligere en person tiltalt i sagen.

Erhvervsmediet Finans har tidligere afdækket sagen, der blev rullet ud, efter at en polsk kvinde fortalte Velux, at en medarbejder skulle have forsøgt at sælge store mængder internt materiale til selskabets største konkurrent, polske Fakro.

Det skal angiveligt være sket i 2016 gennem en tysk mellemmand, der var i kontakt med den polske kvinde for at kunne skabe en kontakt ind til Fakro. Hun fik senere kolde fødder og gik til Velux-ledelsen.

Fakro har tidligere erkendt, at selskabet havde været i kontakt med den polske kvinde.

Selskabet har dog ved flere lejligheder udtalt, at det ikke var ulovligt, da det blev gjort for at "samle dokumenter om lovbrud begået af en konkurrent".

Efterforskningen af sagen har taget knap tre år, og i august fastsatte Retten i Helsingør en frist på et halvt år.

Inden da skulle politiet afgøre, om sagen kunne bære en tiltale eller ej.

Fristen udløb fredag, men forsvarsadvokat Jan Aarup fik først tiltalen mandag og vil nu forsøge at få gjort tiltalen ugyldig.

Han oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

- Efterforskningen har været lang, og vi forventede, at den ville fastslå, at der ikke var begået noget uretmæssigt, siger Jan Aarup til Finans.

/ritzau/