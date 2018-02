Retten i Glostrup kender en tidligere underviser hos det Islamiske Trossamfund i København skyldig i at have ladet sig hverve af Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Afgørelsen er den syvende og foreløbigt sidste i en række sager, som blandt andet bygger på et hemmeligt medlemskartotek, som blev fundet hos IS.

Blanketter i kartoteket afslører, at i hvert fald 17 personer med tilknytning til Danmark har meldt sig under de sorte faner.

I forbindelse med fredagens skyldkendelse i Retten i Glostrup fremhæver retsformanden, at netop kartoteket anses som et fældende bevis i sagen.

Nævningetinget finder det bevist, at den 27-årige tyrker ad to omgange sluttede sig til den væbnede gruppe.

Det første ophold varede halvanden måned og fandt sted i 2013. Året efter vendte manden tilbage og tilbragte cirka en måned i det krigshærgede land.

Under sagen har den tiltalte hævdet, at han i 2013 rejste til Syrien for at yde nødhjælp, og at han den anden gang ville tilslutte sig en gruppe under Den Frie Syriske hær, der blandt andet kæmpede imod Islamisk Stat.

Den forklaring har retten imidlertid valgt at forkaste.

- Vi finder det bevist, at han tilsluttede sig organisationen som kæmper, siger retsformanden fredag formiddag.

Nævningetinget skal nu afgøre, hvordan forbrydelsen skal straffes. Ud over en fængselsstraf risikerer den 27-årige at blive udvist til Tyrkiet.

