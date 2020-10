En dansk tv-kendis er blevet midtpunkt i en spektakulær og hemmeligholdt kriminalsag.

Ifølge politiets hemmelige sigtelse mod kvinden skal hun i flere omgange have bestilt et regulært tæskehold af maskerede gerningsmænd til at overfalde sin ekskæreste.

Angiveligt fordi hun blandt andet frygtede, at han lå inde med afslørende billeder af hende og lydoptagelser af deres seksuelle samvær.

Det benægter den 47-årige mand dog over for B.T.

»Jeg har naturligvis aldrig i det skjulte optaget lydfiler af, at vi var seksuelt sammen. Og de eneste billeder, som jeg har af hende, er mens hun er fuldt påklædt sammen med nogle dyr,« siger tv-kendissens ekskæreste.

I største hemmelighed har den meget kendte kvinde i næsten en måned været varetægtsfængslet, efter at hun om morgenen 10. september blev anholdt.

Af politiet blev hun blandt andet sigtet for at have medvirket til to grove overfald på den 47-årige ekskæreste, som begge gange fik uventet besøg i sit hjem af tre-fire maskerede og voldelige gerningsmænd.

Ved det første overfald i midten af februar trængte tæskeholdet kl. 02.15 helt ind i det 47-årige offers soveværelse og vækkede ham på brutal vis.

Tæskeholdet druknede blandt andet både offerets iPhone og Ipad ved det første overfald på tv-kendissens ekskæreste. Modelfoto. Foto: Nils Meilvang Vis mere Tæskeholdet druknede blandt andet både offerets iPhone og Ipad ved det første overfald på tv-kendissens ekskæreste. Modelfoto. Foto: Nils Meilvang

Ifølge sigtelsen med grove trusler om at slå ham ihjel, hvis han anmeldte overfaldet eller ikke makkede ret, ligesom offeret blev truet med, at gerningsmændene ville komme igen, hvis han sagde noget om det til eksempelvis politiet.

Overfaldet bar samtidig præg af et hjemmerøveri, da gerningsmændene spurgte den 47-årige, hvor han gemte penge, og til sidst forsvandt med hans computer og NemID.

Samtidig blev hans iPad, iPhone, router og bilnøgle uskadeliggjort ved at blive druknet i et fyldt badekar. Måske for at ødelægge eventuelt kompromitterende indhold, måske for at forhindre ham i at slå alarm til politiet med det samme.

Efter anholdelsen af den kvindelige tv-kendis blev hun dagen efter fremstillet i et hemmeligt grundlovsforhør for lukkede døre, så hendes forklaring ikke blev kendt og mulige medgerningsmænd ikke skulle kunne få kendskab til politiets materiale i sagen.

Tv-kendissen har siddet bag tremmer i næsten en måned - sigtet for medvirken til vold, røveri, ulovlig indtrængen og trusler. Hun nægter sig skyldig. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tv-kendissen har siddet bag tremmer i næsten en måned - sigtet for medvirken til vold, røveri, ulovlig indtrængen og trusler. Hun nægter sig skyldig. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

Samtidig besluttede dommeren at efterkomme et ønske fra hendes forsvarer, om at der skulle nedlægges et navneforbud for tv-kendissen.

Det betyder, at B.T. er afskåret fra at give mere konkrete detaljer om hendes person, karriere eller geografiske oplysninger, da det vil være strafbart at offentliggøre oplysninger, der samlet kan røbe hendes identitet.

I det fire timer lange grundlovsforhør ville hun gerne udtale sig og nægtede sig skyldig. Alligevel besluttede dommeren til sidst, at der var tilstrækkelig vægt i politiets foreløbige materiale imod hende til, at hun skulle varetægtsfængsles.

Retten lagde blandt andet ved den fortsatte frihedsberøvelse vægt på, at hun tydeligvis havde haft et meget konfliktfyldt forhold til ekskæresten.

Blandt andet har en næsten to meter høj håndværker, der også har været anholdt og fængslet i sagen, oplyst, at tv-kendissen på et tidspunkt direkte havde spurgt ham, om han ikke kendte nogen, der kunne give den 47-årige en »lærestreg«.

Desuden lagde retten vægt på det usædvanlige i, at gerningsmændene havde druknet blandt andet offerets iPad og iPhone i forbindelse med overfaldet. Det kunne ifølge dommeren tages som et udtryk for, at nogen har ønsket at gøre eksempelvis billeder eller andet materiale utilgængeligt.

»Hun er vanvittig forfængelig, og jeg tror, at det værste for hende lige nu sådan set ikke er at sidde i spjældet, men at tænke på, hvad I vil skrive om hende,« siger ekskæresten.

»Vi var kærester i et halvt års tid, efter at jeg var blevet dybt forelsket i hende. Hun kan fascinere og alt muligt, kan jeg love dig,« tilføjer han.

Dommerens beslutning, om at tv-kendissen skulle varetægtsfængsles under politiets fortsatte efterforskning, blev også begrundet med, at der kunne være begrundet frygt for, at hun på fri fod ville tilskynde til nye overfald på ekskæresten.

Efter det første hjemmerøveri i februar blev ekskæresten nemlig igen i slutningen af august opsøgt i sin hjem af et maskeret tæskehold.

Kort før midnat trængte de ind i hjemmet, hvor han fik flere knytnæveslag i ansigtet, ligesom hans nye kæreste også blev slået i hovedet med en knyttet hånd, så de begge måtte en tur på skadestuen bagefter.