Den tidligere direktør Rasmus Goth Engel begik i sin tid som direktør i Trendsales bedrageri mod virksomheden.

Det har Københavns Byret afgjort i en dom fredag, hvor eks-direktøren idømmes 2 år og seks måneders fængsel.

I maj 2016 oplyste selskabet, at man havde anmeldt Rasmus Goth Engel til politiet for bedrageri.

Det skete efter en intern undersøglese, der blev udført i samarbejde med revisionsvirksomheden E&Y.

Undersøgelsen viser ifølge ejeren af Trendsales, den schweiziske medievirksomhed Tamedia, at direktøren, blandt andet har fabrikeret en licens, der tillader selskabet at drive elektronisk bankvirksomhed uden for Danmark.

Det har tvunget Trendsales til at lukke ned for sin såkaldte e-wallet.

Trendsales blev stiftet i 2002 af Bo Eriksen og Martin Falslev Andersen. Selskabet blev i 2014 købt for et estimeret, trecifret millionbeløb af Tamedia, et større schweizisk medieselskab.

Disclaimer: Tamedia ejer foruden Trendsales også 30 procent af BTMX P/S, der udgiver B.T.