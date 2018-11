Den tidligere direktør Rasmus Goth Engel begik i sin tid som direktør i Trendsales bedrageri mod virksomheden.

Det har Københavns Byret afgjort i en dom fredag, hvor den 37-årige eksdirektør blev idømt to år og seks måneders fængsel for bedrageri i en opsigtsvækkende sag, hvor han var tiltalt for at have bedraget for i alt 4,1 million kroner.

Selv om han ikke blev dømt for det fulde beløb, gik anklageren tilfreds fra dagens retsmøde.

»De forhold, som jeg vurderer som de vigtigste, er der dømt i,« siger anklager Mads Schønning Frandsen til Ritzau.

I maj 2016 oplyste selskabet, at man havde anmeldt Rasmus Goth Engel til politiet for bedrageri.

Det skete efter en intern undersøglese, der blev udført i samarbejde med revisionsvirksomheden E&Y.

Undersøgelsen viser ifølge ejeren af Trendsales, den schweiziske medievirksomhed Tamedia, at direktøren blandt andet har fabrikeret en licens, der tillader selskabet at drive elektronisk bankvirksomhed uden for Danmark. Det tvang Trendsales til at lukke ned for sin såkaldte e-wallet.

I retten kom det frem, at Rasmus Goth Engel i alt 382 gange svingede virksomhedens Mastercard, selv om købene var private.

Det drejede sig om køb fra 26 kroner på et apotek til 41.506 kroner på et hotel i New York.

Også manipulationer i lønsystemet, som uretmæssigt skal have givet hans løn og pension et betragteligt løft, indgik i den tiltale, som Københavns Politi havde rejst om bedrageri.

I alt indtastede Rasmus Goth Engel 27 gange tal, der forøgede hans indtægt med 1,9 millioner kroner. Det var ikke bedrageri, forklarede han i retten - men i stedet noget, han havde aftalt mundtligt med stifterne af virksomheden.

»Jeg havde indtryk af, at jeg kun brugte det på samme måde, som Bo og Martin brugte deres Mastercard. De havde nogle vaner, som de videreførte til mig. Hvis man bliver lullet ind i en kultur, hvor der er meget højt til loftet, så vænner man sig til, at det er okay,« forklarede han.

Trendsales er en markedsplads, hvor der bliver handlet med både brugt og nyt tøj samt elektronik og andre ting. Ifølge hjemmesiden er der flere end en million brugere.

Siden blev stiftet i 2002 af Bo Eriksen og Martin Falslev Andersen. Selskabet blev i 2014 købt af Tamedia for et estimeret trecifret millionbeløb.

Den tidligere direktør var ikke selv til stede i retten fredag. Det vides derfor ikke, om han vil anke dommen.

Disclaimer: Tamedia ejer foruden Trendsales også 30 procent af BTMX P/S, der udgiver B.T.