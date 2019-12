Den tidligere topchef i den danske hær Hans-Christian Mathiesen er blevet tiltalt for blandt andet at have misbrugt sin stilling for at fremme sin kones karriere.

Det oplyser Mathiesens advokat til Berlingske.

»Hærchefen var sigtet i ni forhold, men det er nu barberet ned til godt det halve, fem tiltalepunkter. Hans-Christian Mathiesen nægter sig skyldig,« siger advokat Torben Koch til Berlingske.

Auditørkorpset gik ind i sagen efter en række artikler i medierne om nepotisme.

Hærchefen skulle have fremmet sin kones karriere gennem magtmisbrug.

Auditørerne begyndte den indledende undersøgelse af anklagerne mod Hans-Christian Mathiesen 19. oktober sidste år.

Det var forsvarsmediet Olfi, der først skrev om sagen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Forsvarets Auditørkorps.