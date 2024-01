32-årige Michael Chau, der tidligere har kæmpet for Den Frie Syriske Hær i Syrien er fredag blevet idømt 14 års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse.

Han er blandt andet blevet dømt for at have været i besiddelse af en AK47 Kalashnikov-automatriffel, to maskinpistoler, tre pistoler, en revolver samt en gas- og signalpistol.

Retten slog fast at han havde våbnene som led i en bandekonflikt. Derfor dømmes han efter bandeparagraffen, der giver mulighed for øgede straffe.

Det oplyser politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

»Den dømte er medlem af en bandegruppering og har på baggrund af en konflikt i det kriminelle miljø været i besiddelse af flere skydevåben på offentlige steder. Det er selvsagt særdeles alvorligt, hvilket også er afspejlet i straffen,« udtaler specialanklager ved NSK, Jhin Heine Lee.

Michael Tan Hoang Chau ankede sin dom på stedet.

Under efterforskningen har politiet blandt andet fundet videoer, hvor Michael Chang affyrer våben op i luften, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ifølge anklagemyndigheden er Michael Tan Hoang Chau medlem af bandegrupperingen Rosenhøj-gruppen, som er tilknyttet Trillegårdsgruppen. Det er rettens opfattelse at disse er i væbnet konflikt med den såkaldte Brabrandgruppe, hvorfor Michael Chau dømmes under særligt skærpende omstændigheder efter bandeparagraffen.

Han har tidligere været fremme i medierne, i forbindelse med flere rejser til Syrien, hvor han kæmpede imod Assad-styret, hvilket han har fortalt åbent om – blandt andet til Berlingske.

I artiklen, der stammer fra 2019, fortalte Michael Chang hvordan han ikke længere var en del af bandemiljøet.

»De ville gerne hjælpe mig med et arbejde og et sted at bo, men de krævede, at jeg afhoppede banden, og det var jeg ikke interesseret i på det tidspunkt,« fortalte han om sine første ture til Syrien, men forklarede altså til Berlingske, at han havde trukket sig ud af bandemiljøet i 2017.

De forhold om våbenbesiddelse som han er dømt for, fandt alle sted i 2021.

