En 42-årige mand er onsdag blevet sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Han havde nemlig intet mindre end 51,54 kilo kath på sig, da han befandt sig i Københavns Lufthavn.

Helt præcist var det ved gate 39 i lufthavnen, at den 42-årige mand blevet anholdt af Københavns Politi for at have indført den store mængde kath - blade, som indeholder stoffer med en amfetaminlignende rusvirkning.

Den anholdte erkendte sigtelsen og forklarede, at smuglingen var med henblik på videreoverdragelse.

Han havde indført de mange kilo kath fra Nairobi via Dubai til Københavns Lufthavn. Og herfra var det meningen, at stofferne skulle videre til vores naboland Sverige.

Her skulle manden efter sigende tage kontakt til en person fra Sverige, hvorefter der skulle ske en overlevering. En rolle, som den anholdte ville have 1.500 euro for, altså over 11.000 kroner.

Og det er ikke første gang, at han bliver anholdt for smugling. I 2019 fik han nemlig en dom på fem måneders fængselsstraf for smugling af kath i Sverige.

Kendelsen lyder på varetægtsfængsling i 27 dage i medfør af hjemrejseloven.

