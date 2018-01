Stasi fik oplysninger om indretning af PET's lokaler af dansker, der har sagsøgt historiker og forlag.

København. En hvidhåret tidligere agent for den østtyske sikkerhedstjeneste overdænges mandag eftermiddag med en stribe krasse bemærkninger i en injuriesag i Københavns Byret.

Den tidligere Stasi-agent har sagsøgt historikeren Bent Jensen og forlaget Gyldendal på grund af syv linjer i et værk om den kolde krig, "Ulve, får og vogtere".

Men Jan Aage Jeppesen har "forulempet det danske retssystem" med en række sager på grund af sine "modbydelige, usympatiske og usle aktiviteter", tordner Bent Jensens advokat, Karoly Németh.

- Han sidder dér med sit fjogede grin og fortæller, at alle kunne gå ind i PET's lokaler, siger Németh.

Dermed henviser han til, at Jeppesen gav Stasi en beskrivelse af, hvordan PET's lokaler var indrettet, og desuden gengav navnet på en PET-medarbejder.

I sine otte år for Stasi i 1980'erne tog Jeppesen desuden et foto af personer, der bemandede en stand for den polske bevægelse Solidaritet i Fælledparken i København. Desuden afleverede han til Stasi sin tegning af en toldbygning i Gedser.

I de østtyske arkiver er der 1000 sider om agenten, der blev kaldt Apollo og Hamster. 18 gange mødtes han med Stasi.

- Der er virkelig meget at kritisere mig for, siger den tidligere agent selv. Men han vil ikke acceptere Bent Jensens påstande i bogen om, at han var skyld i, at østtyskere havnede i fængsel, og at han havde spioneret mod Danmark.

- Vi har ikke set dokumentation for udsagnene, siger Jeppesens advokat, Henrik Karl Nielsen.

I en dom for 15 år siden konstaterede Østre Landsret, at der ikke var beviser for, at nogen var blevet fængslet på grund af den danske agents virksomhed. I den forbindelse blev journalister fra Ekstra Bladet frifundet. Men som faghistoriker nyder Bent Jensen ikke et såkaldt udvidet ytringsprivilegium som pressen, og derfor skal han dømmes, mener advokaten.

Karoly Németh er lodret uenig og henviser til en dom afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

- Hvert eneste ord er rigtigt, og Bent Jensen har på intet tidspunkt gjort gældende, at der er tale om strafbart forhold, siger Németh.

Jan Aage Jeppesen kan have skudt sig selv i foden. Nemlig da han skrev om "min indsats med klassisk spionage". Men det var ikke rigtigt.

- Jeg beklager fejlen, siger han.

Dommen afsiges 5. marts.

/ritzau/