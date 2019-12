En 53-årig mand, der er tidligere spidskandidat for det indvandrerkritiske parti Frit Danmark, står til mindst syv års fængsel for blandt andet at have fremstillet en rørbombe og besiddet en maskinpistol.

Sådan lyder kravet fra senioranklager Heidi Colbæk, da hun onsdag kommer med de afsluttende bemærkninger i sagen mod manden fra Odense-forstaden Bolbro.

/ritzau/