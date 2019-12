En 53-årig mand, der har været opstillet for det indvandrerkritiske parti Frit Danmark, idømmes ved Retten i Odense syv års fængsel for blandt andet at have fremstillet en rørbombe og besiddet en maskinpistol.

Den tiltalte, Michael Ellegaard, er fundet skyldig efter anklageskriftet, der ud over våben omfatter trusler mod sagsbehandlere fra Odense Kommune og vold mod hans daværende kæreste, der var gravid.

Han har erkendt at have fremstillet en rørbombe, der blev fundet af politiet i en blomsterkasse foran hoveddøren ved mandens hjem i Odense-forstaden Bolbro.

Men det var til selvforsvar, fordi han følte sig truet af personer med forbindelse til en terrorsag i Vollsmose i 2007, har han forklaret i retten.

Han har nægtet sig skyldig i de øvrige anklagepunkter.

