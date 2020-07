Engang stod hun på scenen og imponerede dommere med sin skønhed og evner til at spille violin.

Nu skal den tidligere skønhedsdronning, 29-årige Ramsey Carpenter-Bearse, to år i fængsel.

Hun indrømmede nemlig tilbage i december, at hun havde sendt nøgenbilleder til en teenager, og nu har hun fået sin dom.

De billeder, som skønhedsdronningen havde sendt, røg nemlig til en 15-årig dreng, som tidligere havde været hendes elev.

Efter hendes karriere som skønhedsdronning, kastede hun sig over at undervise, og det var, da hun var lærer på Andrew Jackson Middle School i delstaten West Virginia, at hun havde drengen som elev.

Det var drengens forældre, som havde fundet de afslørende billeder på hans telefon.

De var blevet sendt afsted på det sociale medie snapchat, og derefter var de hentet ned på hans telefon.

Ramsey Carpenter-Bearse har tidligere vundet titlen som Miss Kentucky, og derudover blev hun nummer 12 i den nationale konkurrence Miss America.

Da den 29-årige kvinde vedstod sig sin forbrydelse, gav hun et par ord i retten.

»Da jeg er den voksne, og han kun var en teenager, er det min skyld, og jeg accepterer fuldt ansvar for situationen. Jeg begik en kæmpe fejl.«