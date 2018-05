Østre Landsret mildner straffen til to svindlere i forhold til byrettens dom.

København. En tidligere ansat i Skat idømmes i landsretten fem års fængsel for korruption og for fusk med udbytteskat. Hans ven idømmes fire og et halvt års fængsel.

Ved Retten i Glostrup blev 69-årige Sven Jørgen Nielsen idømt seks års fængsel, mens 47-årige Torben Wulff Dileng fik fem års fængsel.

Der er dermed tale om en lille ændring i straffen i forhold til byrettens dom fra december.

Sven Jørgen Nielsen var også tiltalt for et forhold, der handler om embedsmisbrug, men det blev han frifundet for, da landsretten mente, at dette forhold var forældet.

46 års ansættelse i Skat blev det til. Her arbejdede Sven Jørgen Nielsen blandt andet som konsulent, hvor han havde ansvar for at godkende ansøgninger om udbetaling af udbytteskat til udenlandske selskaber.

Og det var i den forbindelse, at hans gode ven fik 37,4 millioner kroner på et falsk grundlag. Selv fik Sven Jørgen Nielsen cirka to millioner kroner i bestikkelse for besværet.

Begge har nægtet sig skyldige.

Bedrageriet kunne lade sig gøre, fordi der ikke var nogen intern kontrol i Skat. Den 69-årige havde en helt central stilling i det kontor, hvor ansøgningerne om refusion af udbytteskat blev behandlet.

Under sagen er det kommet frem, at Nielsen nok stod for omkring 90 procent af sagsbehandlingen i afdelingen hos Skat.

Sagen begyndte at rulle i 2016, da han fik ransaget sin bolig i Helsingborg af svensk politi.

Her fandt man bilag fra Skat, der viste, at der var blevet udbetalt 37,4 millioner kroner i refusion af udbytteskat til et udenlandsk selskab ni år tidligere.

De 37,4 millioner kroner blev ekspederet videre til den lille caribiske østat Dominica, og senere til Torben Wulff Dileng, der dengang boede i USA.

Dominica har ikke en aftale om dobbeltbeskatning med Danmark, og derfor skulle refusionen aldrig været sket.

Myndighederne undersøger i øjeblikket en kæmpe sag, hvor statskassen er blevet snydt for over 12 milliarder kroner i refusion af udbytteskat. Også i den sag er Sven Jørgen Nielsen sigtet.

Sigtelsen går på bedrageri af særlig grov beskaffenhed. De nærmere omstændigheder holder Bagmandspolitiet dog tæt til kroppen.

/ritzau/