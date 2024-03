Ekspolitikeren Özlem Cekic' bror er onsdag idømt flere års fængsel og udvist for vold, skriver Ekstra Bladet.

Det tidligere SF-folketingsmedlem Özlem Cekic fordømmer sin brors handlinger, efter at han tidligere onsdag er blevet idømt flere års fængsel for vold.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

- Jeg er utrolig ked af, at min lillebrors liv har udviklet sig så fundamentalt forskelligt fra mit eget, og at han ikke kunne forme sit liv til gavn for sin familie og det demokratiske samfund, han er opvokset i, lyder det.

Broren Cemal Cekic har fået en dom på tre år og 11 måneders fængsel. Ifølge Ekstra Bladet er han også blevet udvist fra Danmark i seks år.

Han er ifølge Ekstra Bladet blevet dømt skyldig i et voldeligt overfald på et kærestepar midt i København i begyndelsen af 2022.

Overfaldet blev begået sammen med tre ukendte medgerningsmænd, skriver mediet.

Derudover er han også blevet dømt for flere tilfælde af vold mod en ekskæreste og en anden kvinde.

Selv om han har anket dommen, er der ikke noget, som retfærdiggør disse kriminelle handlinger. Det skriver Özlem Cekic i sit opslag.

- Men uanset, hvor meget jeg tager afstand og fordømmer det, han har gjort, kan jeg ikke lave om på, at han er min lillebror. Man vælger ikke dem, man vil fødes af, eller dem, man er i familie med.

- Man er bundet sammen på godt og ondt, også når andres valg kaster mørke skygger over deres pårørende.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Cemal Cekic også afpresset sin ekskæreste og forsøgt at bedrage hende for 1,1 million kroner ved at optage lån og bruge hendes personlige oplysninger til at købe og lease ting.

På gerningstidspunktet var han en del af bandegrupperingen NNV.

Özlem Cekic skriver i sit opslag, at skam og angsten for at blive stemplet af omverdenen har fyldt meget.

- Samtidig føler jeg en enorm sorg over, at han har valgt en kriminel løbebane. Det strider mod alt, jeg kæmper for og tror på, skriver hun i opslaget på Facebook.

