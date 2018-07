En aften i byen tidligere på måneden endte særdeles voldeligt for en 20-årig tidligere mandlig deltager i et realityprogram.

Fredag den 6. juli ved 03.30-tiden var den 20-årige mand i byen i det indre København, hvor han ifølge politiets sigtelse gav en anden mand et spark i maven, der væltede ham omkuld, ligesom han tog halsgreb på ham, så han ikke kunne få vejret. En anden mand fik et spark i maven og et slag i hovedet, hvilket betød, at han faldt omkuld og blev bevidstløs. Samtidig truede han begge mænd.

»Hvis du ikke kigger væk, slår jeg dig ihjel,« skal han have sagt til den ene, mens den anden fik at vide, at han 'fucking ikke skulle kigge på ham' og at han ville slå ham ihjel, hvis ikke han lod være.

Foto: Google Maps Vis mere Foto: Google Maps

Københavns Politi anholdt efter episoden den 20-årige forhenværende reality-deltager, der nu har fået fire sigtelser - to for overtrædelse af den grove voldsparagraf, der giver fængsel i op til seks år samt to sigtelser for trusler, der giver fængsel i op til to år. Onsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved dommervagten i Københavns Byret.

Her nægtede han sigtelserne og forklarede, at han ikke kendte til episoderne, ligesom han heller ikke kendte de forurettede mænd. Han kunne erkende, at han havde været i byen, men han havde ikke truet nogen - men havde dog set en episode, som han ikke var involveret i og ikke kunne fortælle nærmere om. Han havde drukket et par drinks i løbet af aftenen.

De to ofre har ifølge anklageren forklaret, at de var sammen i byen, da de på Skindergade mødte en gruppe, der spurgte dem om de måtte låne en lighter. Den anholdte 20-årige løb mod den ene forurettede, hvorefter de begge blev udsat for vold. Ifølge ofrene var den sigtede 20-årige meget aggressiv.

Dommeren besluttede, at den 20-årige skal forblive fængslet i tre gange 24 timer. Der er nedlagt navneforbud i sagen.