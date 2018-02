Den tidligere pornomodel Dorthe Damsgaard står nu frem og fortæller, at Peter Madsen flere gange inviterede hende ned i sin ubåd. På grund af raketbyggerens grænseoverskridende adfærd takkede hun nej til tilbuddet.

En kvinde, der hævder at have kendt Peter Madsen i ni år, står nu frem og fortæller om sit særprægede venskab med raketbyggeren. Dorthe Damsgaard fortæller, at Peter Madsen var stærkt interesseret i hendes pornofortid, og at han flere gange forsøgte at få hende med ned i UC3 Nautilus. Sidst han forsøgte, var få uger før UC3 Nautilus stævnede ud 10. august 2017 med Peter Madsen og den svenske journalist Kim Wall ombord. En rejse, Kim Wall aldrig kom tilbage fra i live.

»Han har flere gange inviteret mig ud og sejle i sin ubåd, men jeg takkede nej hver gang. Sidst han spurgte, var cirka 14 dage før det hele skete. Nu er jeg glad for, at jeg takkede nej, Det kunne have været mig, der var blevet dræbt dernede,« siger hun til BT.

Peter Madsen er tiltalt for at mishandle Kim Wall seksuelt med forskellige instrumenter, for derefter at dræbe hende og partere liget, som han har indrømmet at have smidt i Øresund. Derudover er han tiltalt for at bringe andres liv i fare ved uansvarlig ubåds-sejlads.

BT har set adskillige sms-beskeder, som Dorthe Damsgaard siger, hun har modtaget fra Peter Madsen. I en af dem skriver ubådskaptajnen:

'Kik nu ud og husk kagen så vi kan hygge (nede i ubåden)selvom jeg godt ved du ikke vil,' skriver Peter Madsen i tekstbeskeden, der er ledsaget af fem djævle-smileys.

Skiftende personlighed

Dorthe Damsgaard har en fortid som stripper og pornomodel. Hun har også udtalt sig i medierne ved flere forskellige lejligheder. Blandt andet som kæreste til den nu afdøde Bandidos-rocker, Karate-Claus.

Hun fortæller, at hun ind i mellem bliver kontaktet af mænd, der ønsker hendes bekendtskab på grund af hendes pornofortid. På samme måde blev hun for ni år siden kontaktet af Peter Madsen:

»Han ringede til mig en dag og sagde, at han gerne ville lære mig at kende. Han var interesseret i, at jeg havde lavet porno, men sagde også, at jeg havde meget mere i mig. Jeg var kreativ og opfindsom og alt muligt. Men det var bare noget, han sagde, fordi han ville i bukserne på mig,« fortæller Dorthe Damsgaard.

Hun havde hørt om Peter Madsen fra medierne, og syntes han virkede interessant og klog.

»Jeg tænkte, at det måske kunne være godt for mig at omgås en vidende person som ham,« fortæller hun.

Men da hun lærte ham at kende, fandt hun hurtigt ud af, at han var en mand med to sider.

»Han kunne være sjov det ene øjeblik og så skifte på et øjeblik. Så var han ikke rar. Han kunne slet ikke klare at få et afslag,« fortæller Dorthe Damsgaard.

Dorthe Damsgaard i sine velmagtsdage som stripper og pornomodel. Foto: Jan Grarup Dorthe Damsgaard i sine velmagtsdage som stripper og pornomodel. Foto: Jan Grarup

Grænseoverskridende

Hun blev hurtig klar over, at Peter Madsen ville andet end bare at være venner. Da de en dag aftaltes at mødes, kom han hjem i hendes lejlighed i udkanten af København. Han talte uafbrudt om sin ubåd, men på et tidspunkt satte han sig ved siden af hende i chaiselongen.

»Han rykkede tættere og tættere på. Når jeg flyttede mig, flyttede han sig med. På et tidspunkt siger han: Jeg tror, du har brug for et kram, og så gav han mig et kram. Det var som om, han ikke ville give slip. Han sagde, at jeg bare skulle slappe af og nyde det, men jeg syntes det der kram tog lidt lang tid. Han lagde sin hånd på mit lår. Når jeg tog den væk, lagde han den der igen. På et tidspunkt rakte jeg ud efter et glas, og så tog han hårdt fat i min hånd og holdt godt fast. Han sagde ikke noget, han holdt bare fast. Jeg sagde, at det gjorde ondt, men han blev ved med at holde fast. Så rykkede han sig lige pludselig helt væk og begyndte at tale om ventilerne i sin ubåd. Gud, hvor han talte om de ventiler,« fortæller Dorthe Damsgaard.

Selvom Peter Madsen var underlig og grænseoverskridende, havde han også gode sider, og derfor bevarede Dorthe Damsgaard kontakten.

»Han var en, jeg kunne ringe til og græde, når jeg var ked af det. Han ville enormt gerne hjælpe mig med mit liv,« erindrer hun.

Peter Madsen fotograferet den 9. maj 2017. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2018) Foto: Ida Marie Odgaard Peter Madsen fotograferet den 9. maj 2017. (Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix 2018) Foto: Ida Marie Odgaard

Turde ikke gå med i ubåden

Ubådskaptajnen fortsatte ihærdigt sit kurmageri til pornostjernen, og en dag syntes Dorthe Damsgaard, at han gik over grænsen.

»Han skubbede mig ned i sengen. Han lagde sig oven på mig og prøvede at kysse mig. Jeg prøvede at skubbe ham væk, men han holdt mig fast. Da jeg prøvede at sige noget, holdt han mig for munden med håndryggen. Jeg sagde "hold op", men han holdt mig nede og stirrede på mig med et helt andet blik i øjnene. Til sidst rejste han sig op og gik rastløs frem og tilbage i lejligheden,« siger Dorthe Damsgaard.

En enkelt gang var Dorthe Damsgaard ude og se ubåden, men hun turde ikke gå med ham ned i den, og hun turde slet ikke tage med ud og sejle.

»Jeg havde en dårlig mavefornemmelse omkring det. Jeg var bange for, at han ville gøre et eller andet derude for at skræmme mig. Han kunne finde på at lukke lugen og nægte at lukke op. Sådan var han. Man vidste aldrig, om han gjorde ting i sjov eller alvor,« siger hun.

Dorthe Damsgaard har ikke fortalt politiet om sine oplevelser med Peter Madsen. BT har forelagt oplysningerne for Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark.

»De her oplysninger er nye for mig. Jeg vil opfordre hende til at kontakte politiet,« siger forsvareren.

Københavns Politi har ikke ønsket at kommentere interviewet med Dorthe Damsgaard.

Sagen mod Peter Madsen begynder 8. marts.