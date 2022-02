En 60-årig hollandsk mand blev mandag ved Retten i Aarhus idømt 14 års fængsel og blev samtidig udvist af landet, efter han tilstod at have medvirket til at smugle i alt over 200 kilo narko fra Holland til Danmark.

Helt præcist var der tale om 55 kilo kokain og 150 kilo hash, som manden var tiltalt for at have medvirket til at indsmugle i løbet af efteråret 2020.

Den hollandske mand, der tidligere har været ansat i 20 år som politiassistent ved det hollandske politi, erkendte sig skyldig i at have transporteret den store mængde narko til landet i en lastbil.



Efter et retsmøde, der varede mindre en halv time mandag, idømte retten ham 14 års fængsel og udviste ham af Danmark for bestandig.



»Jeg er meget tilfreds med, at retten har udmålt en hård fængselsstraf, ligesom jeg også er glad for det gode samarbejde, der har været i sagen mellem det danske og det hollandske politi,« siger advokaturchef i NSK Vest, Camilla Winther Wagner, i en pressemeddelelse.

I retten tilstod hollænderen, at han 17. september 2020 leverede 40 kilo kokain til en dansk mand i Horsens, og at han 8. oktober 2020 leverede 150 kilo hash til en dansk mand i Glostrup og 15 kilo kokain til en dansk mand i Ishøj.



De tre danske mænd, som blev anholdt kort tid efter leveringerne, har alle fået dom for at have fået det omtalte narko fra den hollandske mand. De er tidligere blevet idømt fængselsstraffe på henholdsvis 13 år, 2 år og 9 år for deres roller i sagen.



Sagen har været efterforsket i tæt samarbejde mellem National Enhed for Særlig Kriminalitet Vest og flere hollandske politienheder.

Den hollandske mand blev udleveret fra Holland til strafforfølgning i Danmark på baggrund af en europæisk arrestordre udstedt af retten i Aarhus.



Manden modtog dommen, og skal nu retur til Holland, hvor han skal afsone fængselsstraffen.