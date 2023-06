I en lejlighed på Amager drev en daværende politibetjent og en anden mand i cirka et halvt år bordel. Selv betalte de 17.500 kroner i husleje, og mens de tog 34.000 kroner fra de prostituerede og dermed fik en fortjeneste.

Det har de to mænd mandag formiddag tilstået ved Københavns Byret. Dommen får de på torsdag.

Sagen har længe været undervejs, og den tidligere betjent har da også kortvarigt siddet varetægtsfængslet i den.

Ligeledes blev sagen lagt frem, da den tidligere betjent sidste gang sad på anklagebænken.

Det er nemlig ikke første gang, at den 37-årige er i retten, fordi han ikke har holdt sig på den rigtige side af den lov, han har været ansat til at håndhæve.

I slutningen af 2021 blev han og en tidligere politikollega således dømt for at have filmet en død mand, som de som politiansatte var blevet kaldt ud til.

Med appen Snapchat havde den i dag 37-årige i februar 2020 filmet manden, der var blev fundet død og blodig efter en overdosis i sit hjem, mens betjentens kollega havde poseret med et såkaldt 'happy face' og fremstrakte arme ved siden af.

Den afdødes nøgne krop og kønsdele blev ligeledes filmet, og på optagelserne kunne man høre den 37-årige sige noget i stil med »Shiit, wops siger den så«, hvilket ifølge sagens anklager var en hån af den afdøde.

Selv forsvarede de sig med, at de aldrig havde haft til hensigt at håne afdøde, men at deres ageren var en måde at bearbejde deres psykisk hårde arbejde på.

Det var derfor, forklarede den ene, at han havde lignet »en glad julegris« på optagelsen.

Under netop den retssag blev rufferisagen bragt op trods protester fra den i dag 37-årige betjents forsvarer.

Der er nemlig et mindre overlap mellem de to sager. For ved den tidligere retssag blev den 37-årige også dømt for at have lavet ulovlige opslag i politiets systemer. Ulovlige, fordi han søgte på oplysninger, der ikke var relevante for hans arbejde.

Oplysningerne sendte han i visse tilfælde videre til en anden via WhatsApp. Og netop den anden person er medgerningsmand i rufferisagen.

I rufferisagens retsmødebegæring, som B.T. har fået aktindsigt i og tidligere har beskrevet, lyder det, at de to mænd i en lejlighed på Amager skulle have drevet et bordel med tre rumænske kvinder.

De to sigtede forestod ifølge sigtelsen udlejningen af lejligheden og sørgede samtidig for at annoncere for kvinderne på sider som Escortguide.dk.

Forretningen stod på fra 1. juli 2020 til 13. januar 2021 – altså mens den 37-årige arbejdede i politiet.

Under mandagens retsmøde i Københavns Byret, har anklageren argumenteret for, at fire måneders fængsel er passende, hvoraf en måned skal være ubetinget.

Begge forsvarsadvokater mener derimod, at der ikke kan være tale om mere end en betinget fængselsstraf med henvisning til lignende sager.

På ekspolitimandens adresse har politiet fundet 54.000 kroner i kontanter. Han påstår, at nogle af pengene kommer fra sort elektrikerarbejde. Hos den anden er der fundet 17.050 kroner.

Samlet har de tilstået at have tjent cirka 100.000 kroner på udlejningen af lejligheden til de prostituerede.

